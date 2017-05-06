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    Витиньо отправился в Пермь только за победой

    Нападающий ЦСКА Витиньо рассказал о целях, которые его команда будет преследовать в матче 27-го тура российской Премьер-лиги с «Амкаром». По его словам, он не сомневается в итоговом успехе.

    «Мы выйдем на матч, чтобы победить. Это наша единственная цель. Против «Амкара» сложно играть, но если каждый отдаст 100 % сил, я не сомневаюсь в успехе», – сказал бразилец.

    Матч 27-го тура российской Премьер-лиги «Амкар» – ЦСКА состоится в субботу, 6 мая, в 14:00 по московскому времени. После 26 туров ЦСКА идет на третьей позиции в турнирной таблице первенства с 50-ю очками, «Амкар» занимает девятое место и имеет 34 очка.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    06.05.2017 10:54
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 6 мая 2017, 14:21

      Он и со спартаком на победу расчитывал,хотя цска у амкара выиграет,но матч будет трудный

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      Рейтинг: +1557

      Mahone 6 мая 2017, 12:47

      Попробуйте,но будет нелегко-Амкар даст бой!!!!!!!!

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      Рейтинг: +793

      Dimonadze 6 мая 2017, 12:45

      Его ли это слова? Откуда он знает каково это играть против Амкара?

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