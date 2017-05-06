Витиньо отправился в Пермь только за победой

Нападающий ЦСКА Витиньо рассказал о целях, которые его команда будет преследовать в матче 27-го тура российской Премьер-лиги с «Амкаром». По его словам, он не сомневается в итоговом успехе.

«Мы выйдем на матч, чтобы победить. Это наша единственная цель. Против «Амкара» сложно играть, но если каждый отдаст 100 % сил, я не сомневаюсь в успехе», – сказал бразилец.

Матч 27-го тура российской Премьер-лиги «Амкар» – ЦСКА состоится в субботу, 6 мая, в 14:00 по московскому времени. После 26 туров ЦСКА идет на третьей позиции в турнирной таблице первенства с 50-ю очками, «Амкар» занимает девятое место и имеет 34 очка.