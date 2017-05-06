Манчини: «Балотелли должен был достичь уровня Роналду»

Бывший главный тренер «Интера» и «Манчестер Сити» Роберто Манчини выразил мнение, что нападающий «Ниццы» Марио Балотелли мог бы выступать на уровне форварда «Реала» Криштиану Роналду.

«Балотелли – очень хороший парень, но его проблемы заключаются в том, что он плохо управляет своими инстинктами. Хотя в молодости всем свойственно допускать ошибки и глупости.

В начале карьере он был талантлив настолько, что сейчас должен был играть на уровне Криштиану Роналду. Он не достиг этого, в чем его вина. Но я до сих пор верю, что Марио может добиться большего», – сказал Манчини.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Балотелли забил 14 голов в 21 матче.