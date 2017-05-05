Кейта не думает об уходе из «РБ Лейпцига»

Полузащитник «РБ Лейпцига» Наби Кейта признался, что на данный момент не думает о смене клубной прописки. Известно, что в его услугах заинтересованы сразу несколько европейских клубов.

«На данный момент я чувствую себя в «Лейпциге» просто отлично. Сейчас у меня нет повода думать о смене клубной прописки.

В оставшейся части сезона нам предстоит провести еще три матча в Бундеслиге, и я сконцентрирован на них. А остальными вопросами занимается мой агент», – сказал Кейта.

Стоит отметить, что действующее соглашение Кейта с немецким клубом рассчитано до середины 2020 года.