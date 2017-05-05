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    Кейта не думает об уходе из «РБ Лейпцига»

    Полузащитник «РБ Лейпцига» Наби Кейта признался, что на данный момент не думает о смене клубной прописки. Известно, что в его услугах заинтересованы сразу несколько европейских клубов.

    «На данный момент я чувствую себя в «Лейпциге» просто отлично. Сейчас у меня нет повода думать о смене клубной прописки.

    В оставшейся части сезона нам предстоит провести еще три матча в Бундеслиге, и я сконцентрирован на них. А остальными вопросами занимается мой агент», – сказал Кейта.

    Стоит отметить, что действующее соглашение Кейта с немецким клубом рассчитано до середины 2020 года.

    Источник: Bild

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    05.05.2017 07:05
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