«Арсенал» и «Тоттенхэм» присматриваются к футболисту «Ниццы»

Полузащитник «Ниццы» Жан Мишель Сери следующий сезон может начать в английской Премьер-лиге, сообщает The Guardian. В его услугах заинтересованы «Арсенал», «Тоттенхэм», а также «ПСЖ» и «Барселона».

Известно, что в контракте Сери с «Ниццей» прописана сумма отступных, которая составляет 33 миллиона фунтов стерлингов. Но если сам футболист захочет уйти, то «Ницца» будет готова продать его за 20 миллионов.

В текущем сезоне 25-летний футболист принял участие в 31 матче французской Лиги 1, в которых забил шесть голов и отдал девять результативных передач.