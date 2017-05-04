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    «Арсенал» и «Тоттенхэм» присматриваются к футболисту «Ниццы»

    Полузащитник «Ниццы» Жан Мишель Сери следующий сезон может начать в английской Премьер-лиге, сообщает The Guardian. В его услугах заинтересованы «Арсенал», «Тоттенхэм», а также «ПСЖ» и «Барселона».

    Известно, что в контракте Сери с «Ниццей» прописана сумма отступных, которая составляет 33 миллиона фунтов стерлингов. Но если сам футболист захочет уйти, то «Ницца» будет готова продать его за 20 миллионов.

    В текущем сезоне 25-летний футболист принял участие в 31 матче французской Лиги 1, в которых забил шесть голов и отдал девять результативных передач.

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.05.2017 11:16
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +585

      tilvan 4 мая 2017, 11:39

      Таких игроков и в академии хватает.

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