Цауня: «Любой клуб Премьер-лиги был бы рад видеть у себя Слуцкого»

Бывший полузащитник ЦСКА Александр Цауня не удивлен уходом Леонида Слуцкого из армейского клуба. По его словам, специалист заслужил хорошего отношения к себе со стороны руководства клуба. Он добавил, что вне зависимости от этого решения покинул бы ЦСКА.

«Кажется, узнал об отставке Слуцкого в Латвии. Но разговоры ходили и раньше – якобы Викторыч передохнуть хочет. Я не удивился бы, если бы Слуцкий остался – точно так же, как не удивился отставке. Это было совместное решение тренера и клуба. Он много сделал для ЦСКА за семь лет. Думаю, любой клуб Премьер-лиги был бы рад видеть у себя такого специалиста.

На Евро-2016 он подвергся сумасшедшей нагрузке. Одно время в Латвии Старков тоже совмещал должности, но у него большинство «сборников» было на виду в клубе. У Леонида Викторовича была другая ситуация. Другие болельщики, пресса. Естественно, что человек устал и захотел взять паузу. Попрощались с ним в телефонном режиме. До сих пор переписываемся, созваниваемся. Леонид Викторович вроде бы собирался в Латвию по делам – надеюсь, свидимся.

Я так и так ушел бы из ЦСКА, вне зависимости от личности тренера. Без вариантов. Во-первых, из-за семейной ситуации, во-вторых – из-за травм. В конце концов мы с Бабаевым сели, поговорили. Всем все уже было понятно. И я так дальше не мог, и клуб. Спасибо ЦСКА за то, что до последнего помогали и верили. Мне самому дико обидно, что так получилось. Хотелось больше дать команде…» – сказал Цауня.

В прошлом сезоне футболист провел в составе ЦСКА в Премьер-лиге девять матчей, в которых отдал один результативный пас. В январе этого года он расторг контракт с армейским клубом.