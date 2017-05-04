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  • Цауня: «Любой клуб Премьер-лиги был бы рад видеть у себя Слуцкого»

Цауня: «Любой клуб Премьер-лиги был бы рад видеть у себя Слуцкого»

4 мая 2017, 09:39
8

Бывший полузащитник ЦСКА Александр Цауня не удивлен уходом Леонида Слуцкого из армейского клуба. По его словам, специалист заслужил хорошего отношения к себе со стороны руководства клуба. Он добавил, что вне зависимости от этого решения покинул бы ЦСКА.

«Кажется, узнал об отставке Слуцкого в Латвии. Но разговоры ходили и раньше – якобы Викторыч передохнуть хочет. Я не удивился бы, если бы Слуцкий остался – точно так же, как не удивился отставке. Это было совместное решение тренера и клуба. Он много сделал для ЦСКА за семь лет. Думаю, любой клуб Премьер-лиги был бы рад видеть у себя такого специалиста.

На Евро-2016 он подвергся сумасшедшей нагрузке. Одно время в Латвии Старков тоже совмещал должности, но у него большинство «сборников» было на виду в клубе. У Леонида Викторовича была другая ситуация. Другие болельщики, пресса. Естественно, что человек устал и захотел взять паузу. Попрощались с ним в телефонном режиме. До сих пор переписываемся, созваниваемся. Леонид Викторович вроде бы собирался в Латвию по делам – надеюсь, свидимся.

Я так и так ушел бы из ЦСКА, вне зависимости от личности тренера. Без вариантов. Во-первых, из-за семейной ситуации, во-вторых – из-за травм. В конце концов мы с Бабаевым сели, поговорили. Всем все уже было понятно. И я так дальше не мог, и клуб. Спасибо ЦСКА за то, что до последнего помогали и верили. Мне самому дико обидно, что так получилось. Хотелось больше дать команде…» – сказал Цауня.

В прошлом сезоне футболист провел в составе ЦСКА в Премьер-лиге девять матчей, в которых отдал один результативный пас. В январе этого года он расторг контракт с армейским клубом.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига ЦСКА Цауня Александр Слуцкий Леонид Бабаев Роман
Комментарии (8)
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Тамхар
1493881441
Да че ты всякую ..... гонишь? Кому он нужен?!
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polt
1493881532
Ну оооочень большие сомнения...
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Дядя Серёжа
1493883836
Об нём мечтает Зенит... И теперь меня каждый бомж обматерит
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SunRomeS
1493891027
Хороший тренер, ему только нервишки после ЕВРО16 подлечить (а то совсем подкосило его) и в бой!!!
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mazar7777
1493894786
В рубин его, может че получится.
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champion_cska
1493906635
Береги себя парень, здоровья!
Ответить
vladimir-7
1493911932
Через пару лет Л.В. Слуцкий вернется в ПФК ЦСКА.
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Dominator777
1493925131
Самый стабильный отечественный тренер, который завоевал с армейцами кучу титулов.
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