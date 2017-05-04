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    Цауня: «Любой клуб Премьер-лиги был бы рад видеть у себя Слуцкого»

    Бывший полузащитник ЦСКА Александр Цауня не удивлен уходом Леонида Слуцкого из армейского клуба. По его словам, специалист заслужил хорошего отношения к себе со стороны руководства клуба. Он добавил, что вне зависимости от этого решения покинул бы ЦСКА.

    «Кажется, узнал об отставке Слуцкого в Латвии. Но разговоры ходили и раньше – якобы Викторыч передохнуть хочет. Я не удивился бы, если бы Слуцкий остался – точно так же, как не удивился отставке. Это было совместное решение тренера и клуба. Он много сделал для ЦСКА за семь лет. Думаю, любой клуб Премьер-лиги был бы рад видеть у себя такого специалиста.

    На Евро-2016 он подвергся сумасшедшей нагрузке. Одно время в Латвии Старков тоже совмещал должности, но у него большинство «сборников» было на виду в клубе. У Леонида Викторовича была другая ситуация. Другие болельщики, пресса. Естественно, что человек устал и захотел взять паузу. Попрощались с ним в телефонном режиме. До сих пор переписываемся, созваниваемся. Леонид Викторович вроде бы собирался в Латвию по делам – надеюсь, свидимся.

    Я так и так ушел бы из ЦСКА, вне зависимости от личности тренера. Без вариантов. Во-первых, из-за семейной ситуации, во-вторых – из-за травм. В конце концов мы с Бабаевым сели, поговорили. Всем все уже было понятно. И я так дальше не мог, и клуб. Спасибо ЦСКА за то, что до последнего помогали и верили. Мне самому дико обидно, что так получилось. Хотелось больше дать команде…» – сказал Цауня.

    В прошлом сезоне футболист провел в составе ЦСКА в Премьер-лиге девять матчей, в которых отдал один результативный пас. В январе этого года он расторг контракт с армейским клубом.

    Источник: Чемпионат.ком

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    04.05.2017 09:39
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 4 мая 2017, 22:12

      Самый стабильный отечественный тренер, который завоевал с армейцами кучу титулов.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 4 мая 2017, 18:32

      Через пару лет Л.В. Слуцкий вернется в ПФК ЦСКА.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +40

      champion_cska 4 мая 2017, 17:03

      Береги себя парень, здоровья!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +34

      mazar7777 4 мая 2017, 13:46

      В рубин его, может че получится.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2170

      SunRomeS 4 мая 2017, 12:43

      Хороший тренер, ему только нервишки после ЕВРО16 подлечить (а то совсем подкосило его) и в бой!!!

      0
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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 4 мая 2017, 10:43

      Об нём мечтает Зенит...
      И теперь меня каждый бомж обматерит

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4934

      polt 4 мая 2017, 10:05

      Ну оооочень большие сомнения...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +245

      Тамхар 4 мая 2017, 10:04

      Да че ты всякую ..... гонишь? Кому он нужен?!

      1
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