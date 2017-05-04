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    Бернарду Силва признал сложности перед ответным матчем с «Ювентусом»

    Полузащитник «Монако» Бернарду Силва назвал соперника по полуфиналу Лиги чемпионов «Ювентус» – одной из лучших команд мира. По его словам, сложно противостоять такому серьезному коллективу.

    «Не так-то легко найти свободные зоны в матче с одной из лучших команд в Европе. Теперь будет очень сложно, но нет ничего невозможного», – сказал футболист после финального свистка.

    Первый полуфинальный матч Лиги чемпионов «Монако» – «Ювентус» закончился со счетом 0:2. Ответная встреча состоится 9 мая.

    Источник: УЕФА

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    04.05.2017 08:32
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