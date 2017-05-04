Бернарду Силва признал сложности перед ответным матчем с «Ювентусом»

Полузащитник «Монако» Бернарду Силва назвал соперника по полуфиналу Лиги чемпионов «Ювентус» – одной из лучших команд мира. По его словам, сложно противостоять такому серьезному коллективу.

«Не так-то легко найти свободные зоны в матче с одной из лучших команд в Европе. Теперь будет очень сложно, но нет ничего невозможного», – сказал футболист после финального свистка.

Первый полуфинальный матч Лиги чемпионов «Монако» – «Ювентус» закончился со счетом 0:2. Ответная встреча состоится 9 мая.