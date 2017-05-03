Мещеряков: «Контракт Семина? Все комментарии по окончании сезона»

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков отказался комментировать информацию о контракте главного тренера команды Юрия Семина. Ранее в СМИ появилась информация, в которой сообщалось о продлении соглашения специалиста с железнодорожниками.

– Юрий Семин заявил, что контракт на следующий сезон с ним уже продлен. Можете подтвердить эту информацию?

– Все буду комментировать по итогам сезона.

Напомним, под руководством Семина «Локомотив» стал обладателем Кубка России.