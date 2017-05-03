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    Григорян может стать новым главным тренером «Рубина»

    Главный тренер «Анжи» Александр Григорян может возглавить «Рубин». По информации источника, руководство казанского клуба по окончании сезона планирует уволить нынешнего наставника команды Хави Грасию и провести переговоры с 50-летним специалистом.

    Напомним, Григорян был назначен главным тренером «Анжи» зимой 2017 года. На данный момент махачкалинская команда под руководством россиянина занимает в турнирной таблице РФПЛ 12-е место, имея в активе 29 очков.

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    Источник: ФАН

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    03.05.2017 16:01
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +47

      майкл 4 мая 2017, 17:11

      Ну вот еще не легче что-то татарва совсем еба нулась лишь бы бабло попилить а как получится так получится походу надо управление отбирать а то сами понимаете дурная голова ногам покоя не дает

      0
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 4 мая 2017, 06:56

      Бердыева в Рубин!!!!!!! Ошибку сделали,но Ростов не отпустит,и правильно сделает

      0
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      Рейтинг: +2336

      den161 > Mahone 4 мая 2017, 08:30

      к сожалению, как ты говоришь, Ростов не способен удержать Бекиеча, он сам принимает решение. А наши олухи только обещать могут и "завтраками кормить". И после того что было в Казани с ним, вряд ли он сам захочет туда вернуться при даже самых лучших условиях. А нам только молиться на него..

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      Рейтинг: +144

      зиргай 3 мая 2017, 19:26

      Григорян не предаст друга, предоставившего ему шанс

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      Рейтинг: +1414

      Atom2020 3 мая 2017, 17:48

      Эта звезда должна минимум Реал или Барселону тренировать ... а вы тут со своими рубинами ...

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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 3 мая 2017, 17:41

      Руководство у Рубина не вполне адекватное так что всё может быть.

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      Рейтинг: +364

      neofizer 3 мая 2017, 17:20

      параллельно

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      Ответить
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      Рейтинг: +581

      Робинзон 3 мая 2017, 16:19

      интересные дела
      .

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      Рейтинг: +260

      n1hat 3 мая 2017, 16:10

      Пригласите Кононова)

      1
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      Рейтинг: +37

      KEnZO_RUS 3 мая 2017, 16:07

      Когда руководство приглашала Хави Грасию на должность главного тренера, они хоть видели его статистику? Бердыева Курбан Бекиевича верните лучше

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