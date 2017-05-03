Григорян может стать новым главным тренером «Рубина»

Главный тренер «Анжи» Александр Григорян может возглавить «Рубин». По информации источника, руководство казанского клуба по окончании сезона планирует уволить нынешнего наставника команды Хави Грасию и провести переговоры с 50-летним специалистом.

Напомним, Григорян был назначен главным тренером «Анжи» зимой 2017 года. На данный момент махачкалинская команда под руководством россиянина занимает в турнирной таблице РФПЛ 12-е место, имея в активе 29 очков.

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