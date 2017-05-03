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Григорян может стать новым главным тренером «Рубина»

3 мая 2017, 16:01
11

Главный тренер «Анжи» Александр Григорян может возглавить «Рубин». По информации источника, руководство казанского клуба по окончании сезона планирует уволить нынешнего наставника команды Хави Грасию и провести переговоры с 50-летним специалистом.

Напомним, Григорян был назначен главным тренером «Анжи» зимой 2017 года. На данный момент махачкалинская команда под руководством россиянина занимает в турнирной таблице РФПЛ 12-е место, имея в активе 29 очков.

«Мы в нижней части и хотим вылезти из этого дерьма». Как отжигает самый дерзкий тренер РФПЛ

Источник: ФАН
Россия. Премьер-лига Анжи Рубин Григорян Александр
Комментарии (11)
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KEnZO_RUS
1493816859
Когда руководство приглашала Хави Грасию на должность главного тренера, они хоть видели его статистику? Бердыева Курбан Бекиевича верните лучше
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n1hat
1493817002
Пригласите Кононова)
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Робинзон
1493817564
интересные дела .
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neofizer
1493821209
параллельно
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Кlaksvikar Ittrotarselag
1493822460
Руководство у Рубина не вполне адекватное так что всё может быть.
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Atom2020
1493822888
Эта звезда должна минимум Реал или Барселону тренировать ... а вы тут со своими рубинами ...
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зиргай
1493828795
Григорян не предаст друга, предоставившего ему шанс
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Mahone
1493870198
Бердыева в Рубин!!!!!!! Ошибку сделали,но Ростов не отпустит,и правильно сделает
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майкл
1493907113
Ну вот еще не легче что-то татарва совсем еба нулась лишь бы бабло попилить а как получится так получится походу надо управление отбирать а то сами понимаете дурная голова ногам покоя не дает
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