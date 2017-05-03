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    Гришин: «Оборона ЦСКА – игроки сборной, молодым с ними трудно конкурировать»

    Главный тренер молодежной команды ЦСКА Александр Гришин дал понять, что молодым защитникам команды тяжело конкурировать с опытными игроками обороны, выступающими в сборной России.

    «Мы сталкиваемся с двумя дилеммами, когда говорим о собственных воспитанников защитников. ЦСКА – топовый клуб, который постоянно играет в Лиге чемпионов. Наши выпускники могут заиграть в командах второй восьмерки РФПЛ, в ФНЛ. Они могут поиграть в таких командах, и дорасти до уровня ЦСКА.

    Тот же Караваев уехал в иностранный клуб и теперь смотрит в сторону Германии. Сейчас прийти из дубля и сыграть в Лиге чемпионов очень проблематично, тренер не станет так рисковать. Нет результата и тренера убирают. А оборона ЦСКА – это игроки сборной, а сейчас с ними конкурировать молодым нереально. Молодых надо сначала проверить на качество в аренде в более низких по рангу командах», – заявил Гришин.

    Источник: Спорт FM

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    03.05.2017 11:57
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +6

      19asmodey54 4 мая 2017, 09:24

      краснорожие братики и дыркин -классные ребята! позволяют выигрывать каким-то лимпоповцам.

      0
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      Рейтинг: +364

      neofizer 3 мая 2017, 17:21

      факт..

      0
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      Рейтинг: +1289

      каа 3 мая 2017, 12:58

      ЦСКА срочно нужно усилить оборонительную линию... Васин и Набабкин не уровень...в каждой игре ляпы ..

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > каа 3 мая 2017, 13:58

      Вместо Набабкина нужно было ставить Щенникова, а вместо Васина обязательно С. Игнашевича.

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      Рейтинг: +53

      FC CSKA moscow > vladimir-7 3 мая 2017, 16:12

      К сожалению, у Сергея скорость ниже, чем у Виктора. Видимо на это и был расчет. И кстати, именно такие атаки у СпаМа были во втором тайме. Косяк Васина обидный, но это конкретный косяк в моменте, а не просчет тренера.
      А Набабкина выпустили в надежде на атаку. Известно что Щенников хуже атакует, чем Набабкин и Тошич.

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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 3 мая 2017, 12:22

      Епта, Учитесь у Бердыева, он ставит игрока в центр защиты из ФНЛ (где он кстати тоже не проходил в состав) и через несколько месяцев он уже смотрится очень достойно против атаки Баварии, Манчестера, Мауриньо по жопе хлопнул вот так надо с защитниками работать. Это про Граната сейчас было.
      Про Новосельцева тоже самое было, как раз еще молодой для защитника ....... был правда, уже благодаря именно лимиту его угробили на дорогой скамейке.

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > FanatSerj 3 мая 2017, 13:59

      Учись сам у Бердыева, он уже всем надоел.

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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj > vladimir-7 3 мая 2017, 14:34

      в чем то Акинфеев, в сегодняшних интервью был прав )))

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