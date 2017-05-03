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  • Гришин: «Оборона ЦСКА – игроки сборной, молодым с ними трудно конкурировать»

Гришин: «Оборона ЦСКА – игроки сборной, молодым с ними трудно конкурировать»

3 мая 2017, 11:57
8

Главный тренер молодежной команды ЦСКА Александр Гришин дал понять, что молодым защитникам команды тяжело конкурировать с опытными игроками обороны, выступающими в сборной России.

«Мы сталкиваемся с двумя дилеммами, когда говорим о собственных воспитанников защитников. ЦСКА – топовый клуб, который постоянно играет в Лиге чемпионов. Наши выпускники могут заиграть в командах второй восьмерки РФПЛ, в ФНЛ. Они могут поиграть в таких командах, и дорасти до уровня ЦСКА.

Тот же Караваев уехал в иностранный клуб и теперь смотрит в сторону Германии. Сейчас прийти из дубля и сыграть в Лиге чемпионов очень проблематично, тренер не станет так рисковать. Нет результата и тренера убирают. А оборона ЦСКА – это игроки сборной, а сейчас с ними конкурировать молодым нереально. Молодых надо сначала проверить на качество в аренде в более низких по рангу командах», – заявил Гришин.

Источник: Спорт FM
Россия. Премьер-лига ЦСКА Гришин Александр
Комментарии (8)
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FanatSerj
1493803363
Епта, Учитесь у Бердыева, он ставит игрока в центр защиты из ФНЛ (где он кстати тоже не проходил в состав) и через несколько месяцев он уже смотрится очень достойно против атаки Баварии, Манчестера, Мауриньо по жопе хлопнул вот так надо с защитниками работать. Это про Граната сейчас было. Про Новосельцева тоже самое было, как раз еще молодой для защитника ....... был правда, уже благодаря именно лимиту его угробили на дорогой скамейке.
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каа
1493805508
ЦСКА срочно нужно усилить оборонительную линию... Васин и Набабкин не уровень...в каждой игре ляпы ..
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neofizer
1493821276
факт..
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19asmodey54
1493879063
краснорожие братики и дыркин -классные ребята! позволяют выигрывать каким-то лимпоповцам.
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