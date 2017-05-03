Гришин: «Оборона ЦСКА – игроки сборной, молодым с ними трудно конкурировать»

Главный тренер молодежной команды ЦСКА Александр Гришин дал понять, что молодым защитникам команды тяжело конкурировать с опытными игроками обороны, выступающими в сборной России.

«Мы сталкиваемся с двумя дилеммами, когда говорим о собственных воспитанников защитников. ЦСКА – топовый клуб, который постоянно играет в Лиге чемпионов. Наши выпускники могут заиграть в командах второй восьмерки РФПЛ, в ФНЛ. Они могут поиграть в таких командах, и дорасти до уровня ЦСКА.

Тот же Караваев уехал в иностранный клуб и теперь смотрит в сторону Германии. Сейчас прийти из дубля и сыграть в Лиге чемпионов очень проблематично, тренер не станет так рисковать. Нет результата и тренера убирают. А оборона ЦСКА – это игроки сборной, а сейчас с ними конкурировать молодым нереально. Молодых надо сначала проверить на качество в аренде в более низких по рангу командах», – заявил Гришин.