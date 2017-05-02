Осинов: «Если бы мне несколько лет назад сказали, что «Ростов» будет играть в еврокубках, я бы никогда в это не поверил»

Советник генерального директора «Ростова» Михаил Осинов заявил, что некоторое время назад и мечтать не мог о выступлении что желто-синих в Европе. При этом он подчеркнул, что уважение, которое приобрели ростовчане в последнее время, заслуженно.

– Если бы мне несколько лет назад сказали, что мы будем играть в Лиге чемпионов или Лиге Европы, я бы никогда в это не поверил. В последнее время команда гремит, обыгрывает лучшие клубы мира, достойно представляет Россию в еврокубках. Нас стали уважать, и это заслуженно

– За «Ростов» стали играть футболисты другого уровня.

– Это заслуга Курбана Бекиевича. С ним хотят работать. Он может дать игроку очень много, главное слушать его.

– Во время вашей футбольной карьеры, общались с Курбаном Бекиевичем?

– Нет, я с ним лично знаком не был. Конечно, когда выходил на поле обменивались приветствиями, но не более того. Было время, когда он звал меня к себе в «Рубин», но по разным причинам мой переход не состоялся, и я остался в «Ростове».

– Не жалеете, что все-таки не удалось поработать под руководством Курбана Бекиевича?

– Это было бы счастьем. Вспомните тот «Рубин» – команда становилась чемпионом России, выигрывала кубок, гремела на всю Европу, обыгрывала «Барселону», «Атлетико» и «Челси».