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    Луческу: «Больше доволен тремя очками, чем той игрой, которую показал «Зенит»

    Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу дал комментарий после гостевой победы над «Томью» (2:0) в матче 26-го тура РФПЛ.

    «Больше доволен тремя очками, чем той игрой, которую мы показали. На таком поле, конечно, очень сложно что-то созидать и вскрывать оборону соперника. Проще обороняться.

    Понравился больше первый тайм, где мы больше атаковали и имели больше моментов. Во втором тайме позволили сопернику моментами проводить острые контратаки. Пусть они были неопасны, но они были.

    В чем причина замены Эрнани? Были моменты, когда он просто не соблюдал принципы ведения игры футболиста средней части поля, разворачивался, когда не видел свободную зону, отдавал поперечные передачи. Так можно делать в Бразилии, где большие свободные зоны, но ни в коем случае не в Европе, в особенности в России, где соперник играет очень плотно, и любая потеря может привести к контратаке соперника. Со временем, я надеюсь, что он исключит свои эти ошибки и вырастет в хорошего футболиста», – сказал Луческу в эфире телеканала «Наш футбол».

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.05.2017 15:26
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 1 мая 2017, 20:12

      Три очка взяли,но игра то слабенькая ...(((

      0
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      Рейтинг: +428

      qwera 1969 1 мая 2017, 18:59

      У Зенита с такой игрой должны быть существенные перестановки...

      0
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 1 мая 2017, 18:40

      Без всяких подколов к поклонникам Зенита, вот уж действительно не повезло с главным тренером! С таким составом, а игры нет! Надо гнать его из команды!

      1
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 1 мая 2017, 16:16

      он исключит свои эти ошибки и вырастет в хорошего футболиста», –но это уже проблемы Семака...

      0
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      Рейтинг: +148

      Maksim Lagerev 1 мая 2017, 16:11

      развалил весь зенит уезжай в свою хохляндию не позорь своим присутствием РОССИЮ

      1
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 1 мая 2017, 16:05

      ну в твоей ситуации только это и остается... игра не радует...

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