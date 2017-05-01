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  • Луческу: «Больше доволен тремя очками, чем той игрой, которую показал «Зенит»

Луческу: «Больше доволен тремя очками, чем той игрой, которую показал «Зенит»

1 мая 2017, 15:26
6

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу дал комментарий после гостевой победы над «Томью» (2:0) в матче 26-го тура РФПЛ.

«Больше доволен тремя очками, чем той игрой, которую мы показали. На таком поле, конечно, очень сложно что-то созидать и вскрывать оборону соперника. Проще обороняться.

Понравился больше первый тайм, где мы больше атаковали и имели больше моментов. Во втором тайме позволили сопернику моментами проводить острые контратаки. Пусть они были неопасны, но они были.

В чем причина замены Эрнани? Были моменты, когда он просто не соблюдал принципы ведения игры футболиста средней части поля, разворачивался, когда не видел свободную зону, отдавал поперечные передачи. Так можно делать в Бразилии, где большие свободные зоны, но ни в коем случае не в Европе, в особенности в России, где соперник играет очень плотно, и любая потеря может привести к контратаке соперника. Со временем, я надеюсь, что он исключит свои эти ошибки и вырастет в хорошего футболиста», – сказал Луческу в эфире телеканала «Наш футбол».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Томь Зенит Луческу Мирча
Комментарии (6)
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mihail200606
1493643931
ну в твоей ситуации только это и остается... игра не радует...
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Maksim Lagerev
1493644264
развалил весь зенит уезжай в свою хохляндию не позорь своим присутствием РОССИЮ
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shinnik
1493644609
он исключит свои эти ошибки и вырастет в хорошего футболиста», –но это уже проблемы Семака...
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Опорник84
1493653258
Без всяких подколов к поклонникам Зенита, вот уж действительно не повезло с главным тренером! С таким составом, а игры нет! Надо гнать его из команды!
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qwera 1969
1493654344
У Зенита с такой игрой должны быть существенные перестановки...
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acer2003
1493658779
Три очка взяли,но игра то слабенькая ...(((
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