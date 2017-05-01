Мутко: «Бавария» уже чемпион, «Спартак» еще нет»

Вице-премьер РФ и глава РФС Виталий Мутко попросил подождать с поздравлениями в адрес «Спартака». По его словам, чемпионат России еще не завершился, поэтому о победе красно-белых в текущем розыгрыше РФПЛ говорить пока рано.

В матче 26-го тура Премьер-лиги подопечные Массимо Карреры обыграли своего ближайшего преследователя ЦСКА.

«Вы же понимаете, что сейчас невозможно делать прогнозы. Осталось еще четыре тура, сегодня еще играет «Зенит». Формально разыгрываются 12 очков. Поздравим «Спартак», когда будет ясно, что его уже точно не догнать. Вот «Бавария» уже стала досрочно чемпионом, а «Спартак» еще нет. Ясно, что команда на ходу, и вероятность того, что она упустит титул, мала. Но это футбол, поэтому давайте подождем», – сказал Мутко.

После 26-ти туров «Спартак» возглавляет турнирную таблицу, опережая ближайших преследователей ЦСКА и «Зенит» на 10 и 11 очков соответственно. Сегодня сине-бело-голубые проведут свой матч с «Томью».