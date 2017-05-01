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  • «Барселона» летом намерена приобрести двух крайних защитников и центрального центрального хавбека

«Барселона» летом намерена приобрести двух крайних защитников и центрального центрального хавбека

1 мая 2017, 13:21
9

«Барселона» в ближайшее трансферное окно намерена усилиться двумя крайними защитниками и игроком центра поля.

Претендентами на фланги обороны называются Эктор Бельерин («Арсенал») и Тео Эрнандес («Атлетико»).

В качестве центрального хавбека каталонцы хотят пригласить либо Филиппе Коутиньо («Ливерпуль»), либо Марко Верратти («ПСЖ»).

Сине-гранатовые готовы потратить на приобретения порядка 100 миллионов евро. Трансферная стоимость Бельерина оценивается в 30 миллионов евро, сумма отступных за Эрнандеса, составляет 24 миллиона. Коутиньо и Верратти оцениваются порталом Transfermarkt в 40 миллионов каждый.

Ради подписания новых футболистов «блауграна» расстанется с защитником Жереми Матье и полузащитника Арда Тураном.

Источник: AS
Испания. Примера Барселона Арсенал Атлетико ПСЖ Ливерпуль Коутиньо Филиппе Верратти Марко Бельерин Эктор Эрнандес Тео
Комментарии (9)
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Ronaldinho R10
1493635139
Центральный хавбек Коутиньо? Шта? C каких это пор Коутиньо центральным хавбеком стал?))
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Flydis
1493636981
Почему бы Турана не использовать как центрального полузащитника ?
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beka_)
1493641286
Роберто-центральный хавбек, а Бельерин надо купить.
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bset
1493646656
Какого какого хавбека?
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Luis Figo
1493654673
вот это другое дело, Бельерина и Коутиньо надо купить и все!
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Adekvat07
1493658025
вератти обижен на барсу не пойдет
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BAIv
1493664584
надо тренера для начала поменять, с этим ничего хорошего не будет, кроме как слабаков выносить 5:0 ....
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Schicko_008
1493733834
По-хорошему Барсе нужны ДВА полузащитника: 1) плеймейкер на смену Иньесте и 2) сменщик Бускетса (на лавке). Объясняю: 1)04/05: Хави-Маркез-Деку (+ замещающие Эдмилсон (ЦОП) и Иньеста (ЦП)) 2) 05/06: Хави-ВанБоммель-Деку (+ замещающие Эдмилсон (ЦОП) и Иньеста (ЦП)) 3) 06/07: Хави-Эдмилсон-Деку (+ замещающие Т.Мотта (ЦОП) и Иньеста (ЦП)) 4) 07/08: Хави-Яя Туре-Иньеста (+ замещающие Эдмилсон (ЦОП) и Деку (ЦП)) 5) 08/09: Хави-Яя Туре-Иньеста (+ замещающие Бускетс (ЦОП) и Кейта (ЦП)) 6) 09/10: Хави-Яя Туре-Иньеста (+ замещающие Бускетс (ЦОП) и Кейта (ЦП)) 7) 10/11: Хави-Бускетс-Иньеста (+ замещающие Маскерано (ЦОП) и Кейта (ЦП)) 8) 11/12: Хави-Бускетс-Иньеста (+ замещающие Маскерано (ЦОП) и Фабрегас (ЦП)) 9) 12/13: Хави-Бускетс-Иньеста (+ замещающие Сонг/Маскерано (ЦОП) и Фабрегас (ЦП)) 10) 13/14: Хави-Бускетс-Иньеста (+ замещающие Сонг/Маскерано (ЦОП) и Фабрегас (ЦП)) 11) 14/15: Ракитич-Бускетс-Иньеста (+ замещающие Маскерано (ЦОП) и Хави (ЦП)) 12) 15/16: Ракитич-Бускетс-Иньеста (+ замещающие Маскерано (ЦОП) и Туран (ЦП)) 13) 16/17: Ракитич-Бускетс-Иньеста (+ замещающие Маскерано/С.Роберто (ЦОП) и А.Гомеш (ЦП)) 14) 17/18: Ракитич-Бускетс- ??? (+ замещающие ??? (ЦОП) и Иньеста (ЦП))
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