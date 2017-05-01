«Барселона» летом намерена приобрести двух крайних защитников и центрального центрального хавбека

По-хорошему Барсе нужны ДВА полузащитника: 1) плеймейкер на смену Иньесте и 2) сменщик Бускетса (на лавке).
Объясняю:
1)04/05: Хави-Маркез-Деку (+ замещающие Эдмилсон (ЦОП) и Иньеста (ЦП))
2) 05/06: Хави-ВанБоммель-Деку (+ замещающие Эдмилсон (ЦОП) и Иньеста (ЦП))
3) 06/07: Хави-Эдмилсон-Деку (+ замещающие Т.Мотта (ЦОП) и Иньеста (ЦП))
4) 07/08: Хави-Яя Туре-Иньеста (+ замещающие Эдмилсон (ЦОП) и Деку (ЦП))
5) 08/09: Хави-Яя Туре-Иньеста (+ замещающие Бускетс (ЦОП) и Кейта (ЦП))
6) 09/10: Хави-Яя Туре-Иньеста (+ замещающие Бускетс (ЦОП) и Кейта (ЦП))
7) 10/11: Хави-Бускетс-Иньеста (+ замещающие Маскерано (ЦОП) и Кейта (ЦП))
8) 11/12: Хави-Бускетс-Иньеста (+ замещающие Маскерано (ЦОП) и Фабрегас (ЦП))
9) 12/13: Хави-Бускетс-Иньеста (+ замещающие Сонг/Маскерано (ЦОП) и Фабрегас (ЦП))
10) 13/14: Хави-Бускетс-Иньеста (+ замещающие Сонг/Маскерано (ЦОП) и Фабрегас (ЦП))
11) 14/15: Ракитич-Бускетс-Иньеста (+ замещающие Маскерано (ЦОП) и Хави (ЦП))
12) 15/16: Ракитич-Бускетс-Иньеста (+ замещающие Маскерано (ЦОП) и Туран (ЦП))
13) 16/17: Ракитич-Бускетс-Иньеста (+ замещающие Маскерано/С.Роберто (ЦОП) и А.Гомеш (ЦП))
14) 17/18: Ракитич-Бускетс- ??? (+ замещающие ??? (ЦОП) и Иньеста (ЦП))
«Барселона» в ближайшее трансферное окно намерена усилиться двумя крайними защитниками и игроком центра поля.
Претендентами на фланги обороны называются Эктор Бельерин («Арсенал») и Тео Эрнандес («Атлетико»).
В качестве центрального хавбека каталонцы хотят пригласить либо Филиппе Коутиньо («Ливерпуль»), либо Марко Верратти («ПСЖ»).
Сине-гранатовые готовы потратить на приобретения порядка 100 миллионов евро. Трансферная стоимость Бельерина оценивается в 30 миллионов евро, сумма отступных за Эрнандеса, составляет 24 миллиона. Коутиньо и Верратти оцениваются порталом Transfermarkt в 40 миллионов каждый.
Ради подписания новых футболистов «блауграна» расстанется с защитником Жереми Матье и полузащитника Арда Тураном.