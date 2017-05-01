«Барселона» летом намерена приобрести двух крайних защитников и центрального центрального хавбека

«Барселона» в ближайшее трансферное окно намерена усилиться двумя крайними защитниками и игроком центра поля.

Претендентами на фланги обороны называются Эктор Бельерин («Арсенал») и Тео Эрнандес («Атлетико»).

В качестве центрального хавбека каталонцы хотят пригласить либо Филиппе Коутиньо («Ливерпуль»), либо Марко Верратти («ПСЖ»).

Сине-гранатовые готовы потратить на приобретения порядка 100 миллионов евро. Трансферная стоимость Бельерина оценивается в 30 миллионов евро, сумма отступных за Эрнандеса, составляет 24 миллиона. Коутиньо и Верратти оцениваются порталом Transfermarkt в 40 миллионов каждый.

Ради подписания новых футболистов «блауграна» расстанется с защитником Жереми Матье и полузащитника Арда Тураном.