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    «Барселона» летом намерена приобрести двух крайних защитников и центрального центрального хавбека

    «Барселона» в ближайшее трансферное окно намерена усилиться двумя крайними защитниками и игроком центра поля.

    Претендентами на фланги обороны называются Эктор Бельерин («Арсенал») и Тео Эрнандес («Атлетико»).

    В качестве центрального хавбека каталонцы хотят пригласить либо Филиппе Коутиньо («Ливерпуль»), либо Марко Верратти («ПСЖ»).

    Сине-гранатовые готовы потратить на приобретения порядка 100 миллионов евро. Трансферная стоимость Бельерина оценивается в 30 миллионов евро, сумма отступных за Эрнандеса, составляет 24 миллиона. Коутиньо и Верратти оцениваются порталом Transfermarkt в 40 миллионов каждый.

    Ради подписания новых футболистов «блауграна» расстанется с защитником Жереми Матье и полузащитника Арда Тураном.

    Источник: AS

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    01.05.2017 13:21
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +487

      Schicko_008 2 мая 2017, 17:03

      По-хорошему Барсе нужны ДВА полузащитника: 1) плеймейкер на смену Иньесте и 2) сменщик Бускетса (на лавке).
      Объясняю:
      1)04/05: Хави-Маркез-Деку (+ замещающие Эдмилсон (ЦОП) и Иньеста (ЦП))
      2) 05/06: Хави-ВанБоммель-Деку (+ замещающие Эдмилсон (ЦОП) и Иньеста (ЦП))
      3) 06/07: Хави-Эдмилсон-Деку (+ замещающие Т.Мотта (ЦОП) и Иньеста (ЦП))
      4) 07/08: Хави-Яя Туре-Иньеста (+ замещающие Эдмилсон (ЦОП) и Деку (ЦП))
      5) 08/09: Хави-Яя Туре-Иньеста (+ замещающие Бускетс (ЦОП) и Кейта (ЦП))
      6) 09/10: Хави-Яя Туре-Иньеста (+ замещающие Бускетс (ЦОП) и Кейта (ЦП))
      7) 10/11: Хави-Бускетс-Иньеста (+ замещающие Маскерано (ЦОП) и Кейта (ЦП))
      8) 11/12: Хави-Бускетс-Иньеста (+ замещающие Маскерано (ЦОП) и Фабрегас (ЦП))
      9) 12/13: Хави-Бускетс-Иньеста (+ замещающие Сонг/Маскерано (ЦОП) и Фабрегас (ЦП))
      10) 13/14: Хави-Бускетс-Иньеста (+ замещающие Сонг/Маскерано (ЦОП) и Фабрегас (ЦП))
      11) 14/15: Ракитич-Бускетс-Иньеста (+ замещающие Маскерано (ЦОП) и Хави (ЦП))
      12) 15/16: Ракитич-Бускетс-Иньеста (+ замещающие Маскерано (ЦОП) и Туран (ЦП))
      13) 16/17: Ракитич-Бускетс-Иньеста (+ замещающие Маскерано/С.Роберто (ЦОП) и А.Гомеш (ЦП))

      14) 17/18: Ракитич-Бускетс- ??? (+ замещающие ??? (ЦОП) и Иньеста (ЦП))

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      Рейтинг: +3075

      BAIv 1 мая 2017, 21:49

      надо тренера для начала поменять, с этим ничего хорошего не будет, кроме как слабаков выносить 5:0 ....

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      Рейтинг: +156

      Adekvat07 1 мая 2017, 20:00

      вератти обижен на барсу не пойдет

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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 1 мая 2017, 19:04

      вот это другое дело, Бельерина и Коутиньо надо купить и все!

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      Рейтинг: +24996

      bset 1 мая 2017, 16:50

      Какого какого хавбека?

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      Рейтинг: +11

      beka_) 1 мая 2017, 15:21

      Роберто-центральный хавбек, а Бельерин надо купить.

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      Рейтинг: +720

      Flydis 1 мая 2017, 14:09

      Почему бы Турана не использовать как центрального полузащитника ?

      0
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      Рейтинг: +427

      Ronaldinho R10 1 мая 2017, 13:38

      Центральный хавбек Коутиньо? Шта? C каких это пор Коутиньо центральным хавбеком стал?))

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