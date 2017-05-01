Феррейра-Карраско готовится к матчу с «Реалом»

Полузащитник «Атлетико» Янник Феррейра-Карраско оправился от травмы плеча. В воскресенье он вернулся в общую группу на тренировке команды. Он занимался наравне со всеми, без каких-либо ограничений.

Футболист имеет все шансы сыграть в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов против «Реала», который состоится во вторник, 2 мая, в 21:45 по московскому времени. Данный матч вынужден будет пропустить центральный защитник «Атлетико» Хосе Хименес.

Еще один травмированный игрок вернулся к тренировочному процессу, но он только набирает форму, работая в щадящем режиме. Правый защитник Шиме Врсалько занимается под присмотром физиотерапевта.