Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Феррейра-Карраско готовится к матчу с «Реалом»

    Полузащитник «Атлетико» Янник Феррейра-Карраско оправился от травмы плеча. В воскресенье он вернулся в общую группу на тренировке команды. Он занимался наравне со всеми, без каких-либо ограничений.

    Футболист имеет все шансы сыграть в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов против «Реала», который состоится во вторник, 2 мая, в 21:45 по московскому времени. Данный матч вынужден будет пропустить центральный защитник «Атлетико» Хосе Хименес.

    Еще один травмированный игрок вернулся к тренировочному процессу, но он только набирает форму, работая в щадящем режиме. Правый защитник Шиме Врсалько занимается под присмотром физиотерапевта.

    Источник: Marca

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.05.2017 11:15
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11