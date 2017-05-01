Билич сменит Коркута в «Байере»

Руководство «Байера» готово к смене главного тренера команды, сообщает Sport1.de. В ближайшее время в отставку будет отправлен Тайфун Коркут. Такое решение было принято после провального матча с «Шальке-04», в котором леверкузенцы уступили со счетом 1:4.

Известно, что на данный пост рассматривается несколько кандидатов. Наиболее вероятным преемником называется нынешний главный тренер «Вест Хэма» Славен Билич. Кроме него на данный пост претендует бывший тренер «Ниццы» Люсьен Фавр.