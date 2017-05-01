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    Конте не собирается уходить из «Челси»

    Главный тренер «Челси» Антонио Конте не собирается менять место работы в ближайшее межсезонье. Итальянец отметил, что на данный момент его все устраивает в Англии.

    «Мне постоянно задают этот вопрос. У меня все замечательно в Англии. Игроки и я полностью сконцентрованы на работе в «Челси». Мы пытаемся сделать что-то важное для клуба», – приводит слова Конте Sky Sport Italia.

    Стоит отметить, что в прессе некоторое время обсуждается вероятность перехода специалиста в «Интер». Ранее сообщалось, что итальянский клуб предложил контракт Конте и готов платить ему 10 миллионов евро в год.

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.05.2017 07:30
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +214

      Yurini 1 мая 2017, 14:41

      Ну естественно" пришёл в бардак после Моуриньо... настроил Синюю Машину! Какой теперь уходить! Надо Лигу Чемпионов теперь брать! Ведь Челси это не другие английские клубы которые только что и делают последние годы в Лиге Чемпионов позорят Англию! Челси поднимает Англию в Лиге Чемпионов Всегда!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 1 мая 2017, 09:56

      Вот и правильно!

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