Конте не собирается уходить из «Челси»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте не собирается менять место работы в ближайшее межсезонье. Итальянец отметил, что на данный момент его все устраивает в Англии.

«Мне постоянно задают этот вопрос. У меня все замечательно в Англии. Игроки и я полностью сконцентрованы на работе в «Челси». Мы пытаемся сделать что-то важное для клуба», – приводит слова Конте Sky Sport Italia.

Стоит отметить, что в прессе некоторое время обсуждается вероятность перехода специалиста в «Интер». Ранее сообщалось, что итальянский клуб предложил контракт Конте и готов платить ему 10 миллионов евро в год.