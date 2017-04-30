Лига 1. Гол Балотелли помог «Ницце» выиграть у «ПСЖ»

В поединке 35-го тура чемпионата Франции «Ницца» на своем поле оказалась сильнее «ПСЖ». Встреча, которая состоялась сегодня на стадионе «Альянс Ривьера», завершилась в пользу хозяев со счетом 3:1. Один из голов в составе победителей забил нападающий Марио Балотелли.

После этого результата «Ницца» имеет на своем счету 77 очков и занимает третье место в турнирной таблице. «ПСЖ», в активе которого 80 баллов, располагается строчкой выше.

Чемпионат Франции. Лига 1. 35-й тур

Ницца – ПСЖ – 3:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Балотелли, 26; 2:0 – Перейра, 48: 2:1 – Маркиньос, 64; 3:1 – Донис, 90.

Удаления: Мотта, 90; Ди Мария, 90.

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