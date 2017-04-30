«Хоффенхайм» впервые в истории вышел в Лигу чемпионов

Встреча 31-го тура чемпионата Германии между «Хоффенхаймом» и «Айнтрахтом» завершилась победой хозяев со счетом 1:0.

За три тура до конца сезона команда из Зинсхайма набрала 58 очков и находится на третьей строчке в турнирной таблице. Подопечные Юлиана Нагельсмана гарантировали себе участие в Лиге чемпионов сезона-2017/18. Клуб добился выхода в ведущий клубный турнир Европы впервые за 118 лет существования.

29-летний Нагельсман возглавил «Хоффенхайм» в феврале. В марте главный тренер сборной Германии Йоахим Лев сказал, что специалист может возглавить национальную команду.