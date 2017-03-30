Лев: «Возможно, Нагельсман однажды возглавит сборную Германии»

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев высоко оценил перспективы Юлиана Нагельсмана, который тренирует «Хоффенхайм».

«Если он продолжит в том же духе, то несомненно станет великим тренером. Возможно, в будущем он захочет поработать с другой немецкой командой или уехать за рубеж. Возможно, однажды он возглавит сборную. Я постоянно слежу за ним, потому что «Хоффенхайм» сильно преобразился под его руководством. Он очень способный и отлично ладит с игроками», — цитирует Лев официальный сайт Бундеслиги.

Под руководством 29-летнего Нагельсмана «Хоффенхайм» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Германии.