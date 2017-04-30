Бубнов: «Перед матчем ЦСКА – «Локомотив» Каррера смеялся, а после – выглядел озадаченным»

Футбольный эксперт Александр Бубнов назвал ЦСКА фаворитом матча 26-го тура РФПЛ против «Спартака». По словам специалиста, армейский клуб выглядит лучше своего соперника в функциональном плане.

«ЦСКА в матче с «Локо» произвел впечатление на Карреру. Перед игрой итальянец смеялся, а после матча выглядел озадаченным. Первые 45 минут получились очень информативными для итальянца – он получил представление о сопернике и его мощи. Стратегически «Спартак» устроит и ничья, тогда как ЦСКА нужна только победа. В случае потери очков армейцы рискуют пропустить вперед «Зенит», которому играть в гостях с «Томью».

Думаю, что «Спартак» продемонстрирует закрытый футбол, отдав мяч ЦСКА. Прессинг со стороны спартаковцев точно будет на своей половине поля и большой вопрос – будет ли итальянский специалист призывать своих игроков к давлению на чужой части поля. Скорее нет, чем да. Мне кажется, что ЦСКА лучше выглядит в функциональном плане, и Каррера это понимает. Думаю, ЦСКА является фаворитом перед этой игрой, поскольку армейцы набрали очень хороший ход и играют дома», – сказал Каррера.

Напомним, встреча пройдет сегодня на стадионе «ВЭБ Арена» и начнется в 17:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую-онлайн трансляцию игры.

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