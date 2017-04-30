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  • Бубнов: «Перед матчем ЦСКА – «Локомотив» Каррера смеялся, а после – выглядел озадаченным»

Бубнов: «Перед матчем ЦСКА – «Локомотив» Каррера смеялся, а после – выглядел озадаченным»

30 апреля 2017, 12:38
5

Футбольный эксперт Александр Бубнов назвал ЦСКА фаворитом матча 26-го тура РФПЛ против «Спартака». По словам специалиста, армейский клуб выглядит лучше своего соперника в функциональном плане.

«ЦСКА в матче с «Локо» произвел впечатление на Карреру. Перед игрой итальянец смеялся, а после матча выглядел озадаченным. Первые 45 минут получились очень информативными для итальянца – он получил представление о сопернике и его мощи. Стратегически «Спартак» устроит и ничья, тогда как ЦСКА нужна только победа. В случае потери очков армейцы рискуют пропустить вперед «Зенит», которому играть в гостях с «Томью».

Думаю, что «Спартак» продемонстрирует закрытый футбол, отдав мяч ЦСКА. Прессинг со стороны спартаковцев точно будет на своей половине поля и большой вопрос – будет ли итальянский специалист призывать своих игроков к давлению на чужой части поля. Скорее нет, чем да. Мне кажется, что ЦСКА лучше выглядит в функциональном плане, и Каррера это понимает. Думаю, ЦСКА является фаворитом перед этой игрой, поскольку армейцы набрали очень хороший ход и играют дома», – сказал Каррера.

Напомним, встреча пройдет сегодня на стадионе «ВЭБ Арена» и начнется в 17:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую-онлайн трансляцию игры.

Фантазиста: угадай события московского дерби ЦСКА – «Спартак»

Источник: Sportbox.ru
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Бубнов Александр
Комментарии (5)
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filosof sparty
1493545553
Возможно и так, но дерби абсолютно другая тема! Поэтому вопреки подобным прогнозам ставлю на 2:2 без напов и на 2:3 если Зе или Адриано будут в старте
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Бриг
1493547356
Каррера, верим!!
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ArmyaneVpered
1493548392
2:1
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RedWhiteFans2
1493549435
Глупая тактика от Бубна. С чего это вдруг ЦСКА выглядит лучше??? По одному матчу судишь??? Это Семин идиот бережет команду к финалу кубка и расслабил Локомотив. Спартак должен играть 1-м номером и заставлять ЦСКА думать об обороне-это единственная тактика на победу. Думаю Каррера это понимает. Вперед Спартак.
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raritet
1493552674
все верно, как можно сказать о дерби, сравнивая несравнимое. Это отдельная история.
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