Примера. «Атлетико» разгромил «Лас-Пальмас», забив пять голов

В матче 35-го тура Примеры «Атлетико» в гостях одержал разгромную победу над «Лас-Пальмасом» – 5:0. Голом и результативной передачей в составе мадридского клуба отметился Сауль.

Отметим, что хозяева заканчивали встречу в меньшинстве после удаления Кевина-Принса Боатенга.

После данной победы «матрасники» набрали 71 очко и расположились на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Испании. «Лас-Пальмас» занимает 14-ю позицию.

Чемпионат Испании. Примера. 35-й тур

Лас-Пальмас – Атлетико – 0:4 (0:3)

Голы: 0:1 – Гамейро, 2; 0:2 – Сауль, 17; 0:3 – Гамейро, 18; 0:4 – Тейе, 72; 0:5 – Торрес, 90+1.

Удаление: Боатенг, 65 – нет.

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