Жемалетдинов: «Надеюсь, «Рубин» забьет еще»

Полузащитник «Рубина» Рифат Жемалетдинов в перерыве матча 26-го тура РФПЛ против «Локомотива» поделился эмоциями от первой половины встречи.

«Мы начали хорошо игру, держали мяч. Хорошо, что забили, почувствовали уверенность. Надеюсь, что еще забьем. Во втором тайме будем продолжать действовать так же. Нельзя садиться в оборону, потому что знаем, как играет «Локомотив». Красно-зеленые много забивают во второй части чемпионата», – сказал Жемалетдинов в эфире телеканала «Наш футбол».

На данный момент счет 1:0 в пользу казанского клуба.