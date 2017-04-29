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  • Шемберас: «Березуцкие и Игнашевич справятся с быстрыми спартаковскими нападающими»

Шемберас: «Березуцкие и Игнашевич справятся с быстрыми спартаковскими нападающими»

29 апреля 2017, 09:53
9

Бывший защитник ЦСКА Дейвидас Шемберас уверен, что возрастные армейские защитники справятся со скоростными нападающими «Спартака» в предстоящем дерби. По его словам, возраст далеко не важен в данном случае, в отличие от опыта.

Напомним, что матч 26-го тура российской Премьер-лиги ЦСКА – «Спартак» состоится в воскресенье, 30 апреля, в 17:00 по московскому времени.

– В строй у «Спартака» могут вернуться Луис Адриано и Зе Луиш. Справятся ли с ними возрастные Игнашевич и Березуцкий?

– Мне всегда смешно слушать про возрастные категории.

– Почему?

– Березуцкие и Игнашевич как бежали 10 лет назад со скоростью 33 – 34 километра в час, так и бегут сейчас. Я в этом даже не сомневаюсь. Луис Адриану не летит быстрее! Березуцкие и Игнашевич вполне готовы справиться с быстрыми спартаковскими нападающими и полузащитниками. Уж поверьте мне, они видели гораздо более сильных форвардов. Не раз и не два. И не уступали им.

Я не умаляю заслуг Луиса Адриано или Зе Луиша. Но на стороне ветеранов ЦСКА огромный опыт. Вася, Леша, Сергей читают игру, могут здорово выбирать позицию.

– Но ведь в составе спартаковцев есть еще и Промес. Лучший в нашем чемпионате?

– Очень хороший футболист! Яркая фигура в Премьер-лиге. Если «Спартаку» удастся его сохранить на следующий сезон, он еще принесет немало пользы.

– А реально ли его удержать?

– Голландец действительно перерос уровень чемпионата РФПЛ. Наверное, уже готов перебраться в серьезный европейский клуб. Буду только рад, если он не потеряется на Западе.

Фантазиста: угадай события московского дерби ЦСКА – «Спартак»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Березуцкий Алексей Березуцкий Василий Игнашевич Сергей Шемберас Дейвидас Адриано Луис Зе Луиш Промес Квинси
Комментарии (9)
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Диктор
1493449482
Справятся конечно.............с помощью фола.
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NEON-SM
1493453067
Как про промеса спросил, так сразу перевёл тему)))) Видели мы как год назад игношевич дважды справился с зе луишом, и это ещё промес не сильно играл
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Клим Чугункин.
1493455230
Шимпанзе Квинси надерёт конским деревяшкам под хвост.
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piligrim1986
1493459694
"Уж поверьте мне, они видели гораздо более сильных форвардов. Не раз и не два. И не уступали им." эт он наверно про напов МС и Баварии
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ufos73
1493467624
Вот как даже? Ну я не знаю... Вот только почему то в беге, 28 лет это уже старый, а по словам Шембераса и в 38 можно бегать как в 22 )))
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Каратель помойников
1493473391
что то распизделся шемберас.завтрашняя игра всё на свои места поставит,чего загадывать и воздух сотрясать
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кеша_КБ
1493476917
- ваше счастье, что Спартак без номинальных форвардов остался на 30.04.2017. , давайте, попробуйте)
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Mahone
1493478960
Завтра и посмотрим!!!!!! Думаю не справятся,возраст великая вещь,пора на пенсию,они не Мальдини
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