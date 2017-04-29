Шемберас: «Березуцкие и Игнашевич справятся с быстрыми спартаковскими нападающими»

Бывший защитник ЦСКА Дейвидас Шемберас уверен, что возрастные армейские защитники справятся со скоростными нападающими «Спартака» в предстоящем дерби. По его словам, возраст далеко не важен в данном случае, в отличие от опыта.

Напомним, что матч 26-го тура российской Премьер-лиги ЦСКА – «Спартак» состоится в воскресенье, 30 апреля, в 17:00 по московскому времени.

– В строй у «Спартака» могут вернуться Луис Адриано и Зе Луиш. Справятся ли с ними возрастные Игнашевич и Березуцкий?

– Мне всегда смешно слушать про возрастные категории.

– Почему?

– Березуцкие и Игнашевич как бежали 10 лет назад со скоростью 33 – 34 километра в час, так и бегут сейчас. Я в этом даже не сомневаюсь. Луис Адриану не летит быстрее! Березуцкие и Игнашевич вполне готовы справиться с быстрыми спартаковскими нападающими и полузащитниками. Уж поверьте мне, они видели гораздо более сильных форвардов. Не раз и не два. И не уступали им.

Я не умаляю заслуг Луиса Адриано или Зе Луиша. Но на стороне ветеранов ЦСКА огромный опыт. Вася, Леша, Сергей читают игру, могут здорово выбирать позицию.

– Но ведь в составе спартаковцев есть еще и Промес. Лучший в нашем чемпионате?

– Очень хороший футболист! Яркая фигура в Премьер-лиге. Если «Спартаку» удастся его сохранить на следующий сезон, он еще принесет немало пользы.

– А реально ли его удержать?

– Голландец действительно перерос уровень чемпионата РФПЛ. Наверное, уже готов перебраться в серьезный европейский клуб. Буду только рад, если он не потеряется на Западе.

Фантазиста: угадай события московского дерби ЦСКА – «Спартак»