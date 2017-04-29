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  • Шемберас не стал бы называть Дзагоева хрустальным футболистом

Шемберас не стал бы называть Дзагоева хрустальным футболистом

29 апреля 2017, 08:29
3

Бывший защитник ЦСКА Дейвидас Шемберас считает, что если полузащитник армейцев Алан Дзагоев не успеет восстановиться к дерби со «Спартаком», то это станет серьезной потерей. По словам экс-футболиста, Дзагоева вряд ли можно назвать «хрустальным». Напомним, что матч 26-го тура российской Премьер-лиги ЦСКА – «Спартак» состоится в воскресенье, 30 апреля, в 17:00 по московскому времени.

– Крупная победа ЦСКА над «Локо» о чем говорит – о силе армейцев или скорее о слабости железнодорожников?

– Признаюсь, целиком этот матч не видел. Мне сложно делать выводы. Но думаю, что в воскресенье армейцы покажут свой максимум.

– Но ведь Дзагоев рискует не восстановиться к дерби после травмы…

– Согласен, если Алан, не дай бог, не поправится, это, конечно, станет для ЦСКА серьезной потерей. Но армейцы всегда были сильны именно командой. Они могли компенсировать отсутствие одного или двух ключевых игроков коллективными действиями, самоотдачей, драйвом. Это дерби не станет исключением. Хорошо сбалансированный коллектив, футболисты не первый год выступают вместе, понимают друг друга с полуслова, знают, как кого подстраховывать.

– Дзагоев часто получает травмы. Не боитесь, что может стать вторым Маратом Измайловым?

– Некоторые больше остальных склонны к травмам. Конечно, надо разбираться в причинах его частых повреждений. Но я не могу назвать Алана хрустальным. Он большой профессионал, добросовестно относится к подготовке к матчам.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Шемберас Дейвидас Дзагоев Алан
Комментарии (3)
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Mahone
1493447181
Жаль,лучше бы,чтобы Алан вышел на поле,игра была бы интереснее,хотя нам выгоднее чтобы его на поле не было-удачи Алан!!!!!!! Не болей!!!!!!!!!
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NEON-SM
1493453292
Да потому что его не щадят. Зачем он вышел с локомотивом? все знали о его травме, все знали с кем играть следующий тур, это попустительство тренера и врачей клуба. Учились бы у Каррера, 2 напа восстановились, но он не выпускает их пока не будут готовы на 120%, в таких тяжёлых условиях, по 2 игры в неделю, в концовке чемпионата любой сломается
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Tostao
1493463694
Тропою Измайлова...
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