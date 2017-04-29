Конте: «Сейчас Азар рад остаться в «Челси». Что будет в будущем? У меня нет хрустального шара»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал информацию о возможном уходе полузащитника Эдена Азара. Ранее «Бомбардир» сообщал о переговорах между 26-летним бельгийцем и «Реалом».

«Думаю, что не имею права брать на себя ответственность за предоставление информации о том, останется ли Азар. Это касается и любого другого игрока команды. Окончательное решение останется за клубом. Могу выразить свою мнение, но повторюсь: последнее слово скажет клуб.

Все возможно. В футболе вообще все возможно. Это характерно как для ситуации с Эденом, так и с другими футболистами. Для него важно понять интересы разных сторон и только тогда принять решение. Думаю, Эден будет рад остаться здесь и продолжить работать с нами. Считаю, что его семья будет рада, если он продолжит играть за команду и за клуб.

Болельщики любят его, и в целом, как мне кажется, у него много позитивных поводов остаться и по-прежнему работать над успехами клуба. Не забывайте, что целью нашего клуба является победа в каждом соревновании, в котором мы участвуем.

Не думаю, что клуб планирует продавать Азара. Мы должны развивать команду. Но, как вы знаете, в футболе важно еще и желание самого игрока.

Сейчас Эден рад остаться в «Челси» и работать с нами. Что будет в будущем? У меня нет хрустального шара», – сказал итальянец.

В нынешнем сезоне Азар забил 16 голов и отдал семь результативных передач в 37-ми матчах всех турниров. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 70 миллионов евро. За пять туров до завершения сезона английской Премьер-лиги «Челси» лидирует в турнирной таблице, опережая «Тоттенхэм» на четыре очка. 27-го мая «синие» разыграют Кубок Англии с «Арсеналом».

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