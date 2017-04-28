Бартра тренировался впервые после травмы руки, полученной в результате взрыва около автобуса «Боруссии»

Защитник «Боруссии» Марк Бартра приступил к тренировкам с дортмундским клубом. 11-го апреля перед матчем четвертьфинала Лиги чемпионов «Боруссия» – «Монако» около автобуса немецкой команды прогремели взрывы. 26-летний испанец был госпитализирован с травмой руки.

15-го апреля Бартра выписался из больницы.

В нынешнем сезоне защитник забил один гол и отдал четыре результативные передачи в 29-ти матчах за команду Томаса Тухеля.

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