Медведев: «Кубок конфедераций и ЧМ-2018 – инвестиции в развитие России»

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сегодня провел встречу с президентом РФС Виталием Мутко, на которой отметил значимость проведения Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018 в России. Медведев подчеркнул, что строительство инфраструктуры к турнирам сыграет важную роль в развитии страны.

«Это очень важно, потому что Кубок конфедераций и чемпионат мира пройдут, а это все (аэропорты, стадионы и т.п.) останется и будет служить людям, удобнее будет добираться до городов, где новые аэропорты, новые терминалы построены, новые дороги.

Это инвестиции не только в проведение крупных спортивных мероприятий, но и просто в развитие нашей страны, – заявил Медведев.

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