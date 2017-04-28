Жоаозиньо провел 14 тысяч минут в составе «Краснодара» на поле

Нападающий «Краснодара» Жоаозиньо в матче 25-го тура российской Премьер-лиги с «Амкаром» достиг отметки в 14 000 сыгранных за клуб минут. Это является рекордным показателем для его команды. Стоит отметить, что на счету полузащитника Юрия Газинского после игры в Перми стало 9999 минут. В следующем матче он может стать четвертым футболистом в истории клуба, который преодолел рубеж в 10 000 сыгранных минут.

После 25 туров «Краснодар» располагается на четвертой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги с 44 очками. Отставание от лидирующего «Спартака» составляет 13 очков.