Витиньо: «Теперь я другой футболист»

Нападающий ЦСКА Витиньо после матча 25-го тура РФПЛ против «Локомотива» (4:0) заявил, что стал совершенно другим футболистом. Отметим, что в данной встрече бразилец забил гол и сделал две результативные передачи.

«Отличная атмосфера дерби! Болельщики гнали нас вперед. Я счастлив, что помог команде – забил гол, отдал голевые. Это важная победа для нас. Она придаст нам еще больше уверенности в своих силах. Теперь Витиньо – другой футболист по сравнению с тем, что был только по приезде в Москву. Я повзрослел, через разные ситуации прошел. Теперь больше концентрируюсь на игре, мыслю позитивнее», – сказал Витиньо.

В нынешнем сезоне Витиньо провел за ЦСКА в РФПЛ восемь матчей, в которых забил три гола и отдал два результативных паса.

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