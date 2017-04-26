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    Азар: «Хорошо, что мы играем раньше «Тоттенхэма». Мы оказываем на них дополнительное давление»

    Полузащитник «Челси» Эден Азар, ставший автором забитого гола в матче 34-го тура чемпионата Англии против «Саутгемптона» (4:2), поделился эмоциями от игры.

    «Приятно забивать и создавать голевые моменты. Мы забили четыре прекрасных мяча. Это хорошо, что мы сыграли раньше «Тоттенхэма». Получается, что мы оказываем на них дополнительное давление. Я хочу, чтобы мы стали чемпионами. Если мои голы помогут выиграть трофей – это просто замечательно», – сказал футболист.

    «Челси» лидирует в турнирной таблице АПЛ, опережая «Тоттенхэм» на семь очков.

    Источник: BBC

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    26.04.2017 01:22
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 26 апреля 2017, 06:50

      Вы сами хорошо играйте и выигрывайте и будет насрать на шпоры :-)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 26 апреля 2017, 05:09

      Это точно, шпорам все время придется нас догонять . . .

      1
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      ...
      Рейтинг: +259

      pzdc. > Аристократ Олжик 26 апреля 2017, 05:50

      Но не догонят..)

      0
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