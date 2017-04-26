Азар: «Хорошо, что мы играем раньше «Тоттенхэма». Мы оказываем на них дополнительное давление»

Полузащитник «Челси» Эден Азар, ставший автором забитого гола в матче 34-го тура чемпионата Англии против «Саутгемптона» (4:2), поделился эмоциями от игры.

«Приятно забивать и создавать голевые моменты. Мы забили четыре прекрасных мяча. Это хорошо, что мы сыграли раньше «Тоттенхэма». Получается, что мы оказываем на них дополнительное давление. Я хочу, чтобы мы стали чемпионами. Если мои голы помогут выиграть трофей – это просто замечательно», – сказал футболист.

«Челси» лидирует в турнирной таблице АПЛ, опережая «Тоттенхэм» на семь очков.