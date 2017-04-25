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  • Газзаев: «Судейство Еськова в матче «Зенит» – «Урал» было профессиональным»

Газзаев: «Судейство Еськова в матче «Зенит» – «Урал» было профессиональным»

25 апреля 2017, 20:43
23

Известный российский тренер Валерий Газзаев поделился мнением о судействе Алексея Еськова в матче 24-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Уралом». Напомним, питерский клуб победил со счетом 2:0, а рефери удалил трех игроков уральцев.

«Уже несколько дней не утихает полемика по поводу этого матча, и понять ее можно: действительно, редкий случай в футболе, когда судья удаляет сразу трех игроков одной команды. Эмоциональная реакция людей понятна. Но если рассмотрим матч и его эпизоды без эмоций, то придем к выводу, что Еськов отсудил профессионально. Он действовал в рамках регламента и правил ФИФА и УЕФА.

Рефери пресекал грубость. Возьмем инцидент с первым удалением: Бикфалви играет в мяч и затем врезается в игрока. Заслуженная желтая карточка, повлекшая удаление. Далее – откровенное неспортивное поведение Павлюченко, тут даже вопросов быть не может. Наконец, третий эпизод – удаление за вторую желтую карточку, которая также вынесена Емельянову заслуженно.

Получается, что с точки зрения футбольных правил и общеевропейских принципов судейства все было законно. Остальное – эмоции. Надо приучать наших футболистов, чтобы они чувствовали ответственность на поле. Игрок, уже имея желтую карточку, должен держать себя в руках, вместо того чтобы действовать опрометчиво и грубо. И уж тем более недопустимы оскорбления арбитра – футболист «Урала» просто подвел свою команду.

Качество судейства в России, безусловно, вызывает очень большие вопросы и в целом не соответствует стандартам качества. Но если брать конкретно работу арбитра матча «Зенит» – «Урал», то Еськов с ней справился профессионально», – сказал Газзаев.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Урал Зенит Павлюченко Роман Емельянов Роман Бикфалви Эрик Газзаев Валерий
Комментарии (23)
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besk
1493143912
Послушали бы твои комментарии, если бы ты Урал тренировал
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Karpathian
1493144432
Судейство было анальным.
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батог
1493144725
Тихо шифером шурша, едет крыша не спеша....
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ufos73
1493145222
А че Пес про шлюшку промолчал? Ее то же удалять надо было! Велели промолчать? ))
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Sedoi_Goblin
1493145278
"Бикфалви играет в мяч и затем врезается в игрока".... То есть он должен был в идеально чистом подкате мяч выбить? Без контакта? Твои Березы с Игнашом ноги вырывали в таких моментах- и хоть бы х*й по деревне потом, а не карточка...
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polt
1493146749
Старый маразматик. До конца читать не стал, его мнение по эпизоду с Бикфалви достаточно. Его мнение: Бикфалви должен был смотреть как соперник забирает мяч... Ушел в депутаты-забудь про футбол, это уже не твое. Твое - набивать карманы себе и всем твоим родственникам народными деньгами.
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mgordeev
1493150085
Чувак сечет, слушайте его. Он под такую лавочку даже чемпионом становился
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zico2205
1493152285
И во сколько это интервью обошлось газпрому ???
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zagrizlik
1493152680
Ах тыж падкий на деньги говнюк...
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yuran63
1493181983
Газзаев ты был псом,им и остался!
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