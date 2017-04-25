Газзаев: «Судейство Еськова в матче «Зенит» – «Урал» было профессиональным»

Известный российский тренер Валерий Газзаев поделился мнением о судействе Алексея Еськова в матче 24-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Уралом». Напомним, питерский клуб победил со счетом 2:0, а рефери удалил трех игроков уральцев.

«Уже несколько дней не утихает полемика по поводу этого матча, и понять ее можно: действительно, редкий случай в футболе, когда судья удаляет сразу трех игроков одной команды. Эмоциональная реакция людей понятна. Но если рассмотрим матч и его эпизоды без эмоций, то придем к выводу, что Еськов отсудил профессионально. Он действовал в рамках регламента и правил ФИФА и УЕФА.

Рефери пресекал грубость. Возьмем инцидент с первым удалением: Бикфалви играет в мяч и затем врезается в игрока. Заслуженная желтая карточка, повлекшая удаление. Далее – откровенное неспортивное поведение Павлюченко, тут даже вопросов быть не может. Наконец, третий эпизод – удаление за вторую желтую карточку, которая также вынесена Емельянову заслуженно.

Получается, что с точки зрения футбольных правил и общеевропейских принципов судейства все было законно. Остальное – эмоции. Надо приучать наших футболистов, чтобы они чувствовали ответственность на поле. Игрок, уже имея желтую карточку, должен держать себя в руках, вместо того чтобы действовать опрометчиво и грубо. И уж тем более недопустимы оскорбления арбитра – футболист «Урала» просто подвел свою команду.

Качество судейства в России, безусловно, вызывает очень большие вопросы и в целом не соответствует стандартам качества. Но если брать конкретно работу арбитра матча «Зенит» – «Урал», то Еськов с ней справился профессионально», – сказал Газзаев.