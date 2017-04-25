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    Газзаев: «Судейство Еськова в матче «Зенит» – «Урал» было профессиональным»

    Известный российский тренер Валерий Газзаев поделился мнением о судействе Алексея Еськова в матче 24-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Уралом». Напомним, питерский клуб победил со счетом 2:0, а рефери удалил трех игроков уральцев.

    «Уже несколько дней не утихает полемика по поводу этого матча, и понять ее можно: действительно, редкий случай в футболе, когда судья удаляет сразу трех игроков одной команды. Эмоциональная реакция людей понятна. Но если рассмотрим матч и его эпизоды без эмоций, то придем к выводу, что Еськов отсудил профессионально. Он действовал в рамках регламента и правил ФИФА и УЕФА.

    Рефери пресекал грубость. Возьмем инцидент с первым удалением: Бикфалви играет в мяч и затем врезается в игрока. Заслуженная желтая карточка, повлекшая удаление. Далее – откровенное неспортивное поведение Павлюченко, тут даже вопросов быть не может. Наконец, третий эпизод – удаление за вторую желтую карточку, которая также вынесена Емельянову заслуженно.

    Получается, что с точки зрения футбольных правил и общеевропейских принципов судейства все было законно. Остальное – эмоции. Надо приучать наших футболистов, чтобы они чувствовали ответственность на поле. Игрок, уже имея желтую карточку, должен держать себя в руках, вместо того чтобы действовать опрометчиво и грубо. И уж тем более недопустимы оскорбления арбитра – футболист «Урала» просто подвел свою команду.

    Качество судейства в России, безусловно, вызывает очень большие вопросы и в целом не соответствует стандартам качества. Но если брать конкретно работу арбитра матча «Зенит» – «Урал», то Еськов с ней справился профессионально», – сказал Газзаев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.04.2017 20:43
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +744

      кеша_КБ 26 апреля 2017, 11:43

      - друзья!, Г. - чисто"бегунок", как в прошлом, на футбольном поле, так и сегодня на поприще "эксперта"...ну, пусть посмешит!...он просто - антипод красно-белым !)...всем удачи и здоровья!!!

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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 26 апреля 2017, 10:10

      У Газаева надо померить температуру , по-моему он прихворал.

      0
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 26 апреля 2017, 09:27

      тяф-тяф

      0
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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 26 апреля 2017, 08:45

      Футбол то смотрел? был бы тренером урала я бы послушал ещё разик диалог

      0
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      Рейтинг: +92

      yuran63 26 апреля 2017, 07:46

      Газзаев ты был псом,им и остался!

      -2
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      Рейтинг: +5179

      Каратель 26 апреля 2017, 02:23

      Газзаев: «Судейство Еськова в матче «Зенит» – «Урал» было профессиАнальным».так я думаю будет более правильно)))

      0
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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 > Каратель 26 апреля 2017, 13:47

      У кого что.., как говорится;)

      -1
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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 25 апреля 2017, 23:38

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      Ах тыж падкий на деньги говнюк...

      -5
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 25 апреля 2017, 23:31

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      И во сколько это интервью обошлось газпрому ???

      -5
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      Рейтинг: +88

      Vara81 > zico2205 25 апреля 2017, 23:40

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      В точку ))) осетин решил получить девиденты на этом )) глядишь должность заслужит какую нить

      -5
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      Рейтинг: +779

      mgordeev 25 апреля 2017, 22:54

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      Чувак сечет, слушайте его. Он под такую лавочку даже чемпионом становился

      -4
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      Рейтинг: +3692

      lordmrv 25 апреля 2017, 22:07

      все не в ногу, один в ногу

      1
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      Рейтинг: +2250

      kvm > lordmrv 25 апреля 2017, 22:16

      все не в ногу, один - в конуру

      2
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