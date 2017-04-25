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    Судья Иванов публично извинился за ошибки, допущенные в матче «Локомотив» – «Амкар»

    Арбитр Сергей Иванов, обслуживавший матч 24-го тура РФПЛ между «Локомотивом» и «Амкаром» (3:3), принес извинения за ошибки, которые его судейская бригада допустила в ходе игры.

    «Мне бы хотелось извиниться за работу нашей бригады на матче. Конечно, мы ошибались не нарочно. Почему так случилось, сказать не могу. Мы готовились к игре максимально ответственно — это не вызывает сомнений. Мы в ответе не только за себя, но и за наш регион. С нами проводил беседу Мутко, и поэтому ответственность за каждое решение зашкаливает. Но мы не роботы, и ошибки бывают везде, даже в Лиге чемпионов или на чемпионате мира. Мы признаем, что наши ошибки повлияли на результат. Постараемся избежать повторения подобного», – сказал Иванов в эфире программы «Свисток».

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.04.2017 19:26
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 26 апреля 2017, 08:43

      Ну теперь то прям легче всем стало, молодец

      0
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      Рейтинг: +73

      lokoman92 26 апреля 2017, 03:29

      Почему в нашем чемпионате нет судей за воротами? Естественно же что главный судья и боковые судьи не могли увидеть реальное в эпизодах с пенальти и оффсайдом!!!

      0
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 25 апреля 2017, 23:08

      Локомотиву теперь легче стало от извинений?

      0
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      Рейтинг: +779

      mgordeev 25 апреля 2017, 22:57

      таак. Получается что в матче Зенит-Спартак поошибался. Сейчас - снова косяк. Может судить - не его? Как насчет вернуть свою зарплату за матч (70 тыс. кстати) обратно в РФС, очевидно же работа с браком.

      0
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 25 апреля 2017, 21:30

      Лучше бы сходил зрение проверил, может очки помогут...

      0
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      Рейтинг: +183

      Cosh18 25 апреля 2017, 21:24

      потерянные очки это не вернет

      0
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      Рейтинг: +273

      Berikosha 25 апреля 2017, 21:20

      в спорных моментах ввести видеоповтор

      0
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      Рейтинг: +56

      MorDOR_13 25 апреля 2017, 20:45

      Этот хоть извинился, а где гандон Еськов?

      1
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      Рейтинг: +3479

      Fancyfall 25 апреля 2017, 20:27

      и что толку от извинений судьи? если его ошибки влияют на результат игры и очки набранные/не набранные командами? их никто не исправляет, нет ни переигровки, ни присуждения технаря...

      1
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      Рейтинг: +544

      avera 25 апреля 2017, 20:27

      Тут надо менять всю систему.

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