Судья Иванов публично извинился за ошибки, допущенные в матче «Локомотив» – «Амкар»

Арбитр Сергей Иванов, обслуживавший матч 24-го тура РФПЛ между «Локомотивом» и «Амкаром» (3:3), принес извинения за ошибки, которые его судейская бригада допустила в ходе игры.

«Мне бы хотелось извиниться за работу нашей бригады на матче. Конечно, мы ошибались не нарочно. Почему так случилось, сказать не могу. Мы готовились к игре максимально ответственно — это не вызывает сомнений. Мы в ответе не только за себя, но и за наш регион. С нами проводил беседу Мутко, и поэтому ответственность за каждое решение зашкаливает. Но мы не роботы, и ошибки бывают везде, даже в Лиге чемпионов или на чемпионате мира. Мы признаем, что наши ошибки повлияли на результат. Постараемся избежать повторения подобного», – сказал Иванов в эфире программы «Свисток».