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  • Судья Иванов публично извинился за ошибки, допущенные в матче «Локомотив» – «Амкар»

Судья Иванов публично извинился за ошибки, допущенные в матче «Локомотив» – «Амкар»

25 апреля 2017, 19:26
15

Арбитр Сергей Иванов, обслуживавший матч 24-го тура РФПЛ между «Локомотивом» и «Амкаром» (3:3), принес извинения за ошибки, которые его судейская бригада допустила в ходе игры.

«Мне бы хотелось извиниться за работу нашей бригады на матче. Конечно, мы ошибались не нарочно. Почему так случилось, сказать не могу. Мы готовились к игре максимально ответственно — это не вызывает сомнений. Мы в ответе не только за себя, но и за наш регион. С нами проводил беседу Мутко, и поэтому ответственность за каждое решение зашкаливает. Но мы не роботы, и ошибки бывают везде, даже в Лиге чемпионов или на чемпионате мира. Мы признаем, что наши ошибки повлияли на результат. Постараемся избежать повторения подобного», – сказал Иванов в эфире программы «Свисток».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Локомотив Амкар-Пермь Мутко Виталий Иванов Cергей
Комментарии (15)
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radga
1493138260
Этот парень которую уже игру косячит и до сих пор на плаву. На хрен его на год районный футбол судить, и не более.
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Казак88
1493139366
На хрена его извинение!
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Rebrova
1493139793
Давно пора как в хоккее, просматривать все спорные моменты.
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avera
1493141220
Тут надо менять всю систему.
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Fancyfall
1493141273
и что толку от извинений судьи? если его ошибки влияют на результат игры и очки набранные/не набранные командами? их никто не исправляет, нет ни переигровки, ни присуждения технаря...
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MorDOR_13
1493142354
Этот хоть извинился, а где гандон Еськов?
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mgordeev
1493150279
таак. Получается что в матче Зенит-Спартак поошибался. Сейчас - снова косяк. Может судить - не его? Как насчет вернуть свою зарплату за матч (70 тыс. кстати) обратно в РФС, очевидно же работа с браком.
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Serjoga
1493150925
Локомотиву теперь легче стало от извинений?
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lokoman92
1493166545
Почему в нашем чемпионате нет судей за воротами? Естественно же что главный судья и боковые судьи не могли увидеть реальное в эпизодах с пенальти и оффсайдом!!!
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NEON-SM
1493185413
Ну теперь то прям легче всем стало, молодец
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