РФПЛ. «Анжи» примет «Томь»

В четверг, 27 апреля, 25-й тур российской Премьер-лиги продолжится двумя матчами.

«Краснодар» на выезде сыграет с «Амкаром», а «Анжи» дома примет «Томь».

Чемпионат России. РФПЛ. 25-й тур

Анжи (Махачкала) – Томь (Томск)

27 апреля, 19:30 по московскому времени

Амкар (Пермь) – Краснодар – 0:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Смолов, 63; 0:2 – Вандерсон, 76.

Ростов (Ростов-на-Дону) – Уфа – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Полоз, 23.

Спартак (Москва) – Урал (Екатеринбург) – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Фернандо, 23.

Оренбург – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Жулиано, 17 (с пенальти).

Арсенал (Тула) – Крылья Советов (Самара) – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Григалава, 31; 2:0 – Расич, 80.

Рубин (Казань) – Терек (Грозный) – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Мбенгуе, 44.

ЦСКА (Москва) – Локомотив (Москва) – 4:0 (3:0)

Голы: 1:0 – Дзагоев, 11; 2:0 – Витиньо, 39; 3:0 – Головин, 45; 4:0 – Натхо, 55.

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