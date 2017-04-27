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РФПЛ. «Анжи» примет «Томь»

27 апреля 2017, 19:00
23

В четверг, 27 апреля, 25-й тур российской Премьер-лиги продолжится двумя матчами.

«Краснодар» на выезде сыграет с «Амкаром», а «Анжи» дома примет «Томь».

Чемпионат России. РФПЛ. 25-й тур

Анжи (Махачкала) – Томь (Томск)

27 апреля, 19:30 по московскому времени

Амкар (Пермь) – Краснодар – 0:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Смолов, 63; 0:2 – Вандерсон, 76.

Ростов (Ростов-на-Дону) – Уфа – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Полоз, 23.

Спартак (Москва) – Урал (Екатеринбург) – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Фернандо, 23.

Оренбург – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Жулиано, 17 (с пенальти).

Арсенал (Тула) – Крылья Советов (Самара) – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Григалава, 31; 2:0 – Расич, 80.

Рубин (Казань) – Терек (Грозный) – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Мбенгуе, 44.

ЦСКА (Москва) – Локомотив (Москва) – 4:0 (3:0)

Голы: 1:0 – Дзагоев, 11; 2:0 – Витиньо, 39; 3:0 – Головин, 45; 4:0 – Натхо, 55.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Ростов Уфа Спартак Урал Оренбург Зенит Арсенал Крылья Советов Рубин Ахмат ЦСКА Локомотив
Комментарии (23)
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Mahone
1493126522
Победы Спартаку!!!!!!!!!!
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цска,Газзаев,Слуцкий,Гонч
1493187676
Удачи ЦСКА!!!
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Nesterenko
1493195225
Локо за все сезоны РФПЛ в 21 веке только 4 раза обыгрывал ЦСКА в гостях. Пора уже улучшать эту ужасную статистику !!
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BAIv
1493216447
вот теперь видно, судья зенитовский., а не как с Уралом х.з удаление а пенок не поставил, тут сразу на точку .....
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a-rakhmatov
1493216675
Опять судья химичит в пользу бомжей.....
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NEON-SM
1493216739
Вилка опять чудит, Глушакова удалил, пенку левую оренбургу поставил, молодец, отрабатывает бабло
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NEON-SM
1493219576
Смотрю как оренбург возит питерцев, ну и чё, зенит показывает чемпионскую игру, не смешите, ничем она не лучше вчерашней победы Спартака, ничем
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Serjoga
1493304523
Амкар с Краснодаром ничейку должны сгонять!
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Михас007
1493311581
анжи вперед 2-0
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BAIv
1493315854
а сколько еще пенок поставит судъя, зависит сколько Томь забьёт
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