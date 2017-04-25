Сапета считает, что «Урал» в любом состоянии будет биться против «Спартака»

Бывший полузащитник «Урала» Александр Сапета, ныне выступающий за «Динамо», поделился ожиданиями от предстоящего матча 25-го тура РФПЛ против «Спартака».

«Буду болеть за «Урал». Сейчас встречался с ребятами из команды, им нужно отбирать очки у «Спартака». Думаю, что «Урал» не выйдет против «Спартака» с дрожащими коленками. «Урал» в любом составе будет биться. Все видели, как игроки проявили характер в матче с «Зенитом», – сказал футболист.

Встреча состоится 25 апреля и начнется в 19:30 по московскому времени.