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    Сапета считает, что «Урал» в любом состоянии будет биться против «Спартака»

    Бывший полузащитник «Урала» Александр Сапета, ныне выступающий за «Динамо», поделился ожиданиями от предстоящего матча 25-го тура РФПЛ против «Спартака».

    «Буду болеть за «Урал». Сейчас встречался с ребятами из команды, им нужно отбирать очки у «Спартака». Думаю, что «Урал» не выйдет против «Спартака» с дрожащими коленками. «Урал» в любом составе будет биться. Все видели, как игроки проявили характер в матче с «Зенитом», – сказал футболист.

    Встреча состоится 25 апреля и начнется в 19:30 по московскому времени.

    Источник: Спорт FM

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    25.04.2017 01:36
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +35

      Мудрый Каа 25 апреля 2017, 18:41

      Все зависит от спартака.Как они переварили проигрышь в Ростове.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1552

      ribavadim 25 апреля 2017, 10:41

      Вези меня извозчик по гулкой мостовой
      А если я усну шмонать меня не надо
      Я сам тебе отдам ты парень в доску свой
      И тоже пьешь когда-то до упада ...
      Удачи Уралу, но я всегда за СПАРТАК!Даже когда 0:3 против команды Понедельника!Когда-то я выходил против Нидергауса и слышал АХ-Х-Х!!!

      0
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      Рейтинг: +473

      Серега М. 25 апреля 2017, 10:16

      Уралу удачи! Хорошая команда, жаль троих игроков в прошлой игре удалили, но всё равно думаю могут за очки зацепиться...

      0
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      Рейтинг: +59

      slavko33002 25 апреля 2017, 10:16

      Некому биться.

      0
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 25 апреля 2017, 09:24

      Если они не будут биться,
      Зачем футбол, как говорится.
      Про Карреру много песен напели,
      Посмотрим ещё раз в серьёзном деле.

      1
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      Рейтинг: +198

      ded-53 25 апреля 2017, 08:47

      Спартак очки здесь потеряет. Урал не подарок.

      0
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 25 апреля 2017, 06:32

      Удачи Уралу!

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