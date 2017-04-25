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  • Сапета считает, что «Урал» в любом состоянии будет биться против «Спартака»

Сапета считает, что «Урал» в любом состоянии будет биться против «Спартака»

25 апреля 2017, 01:36
7

Бывший полузащитник «Урала» Александр Сапета, ныне выступающий за «Динамо», поделился ожиданиями от предстоящего матча 25-го тура РФПЛ против «Спартака».

«Буду болеть за «Урал». Сейчас встречался с ребятами из команды, им нужно отбирать очки у «Спартака». Думаю, что «Урал» не выйдет против «Спартака» с дрожащими коленками. «Урал» в любом составе будет биться. Все видели, как игроки проявили характер в матче с «Зенитом», – сказал футболист.

Встреча состоится 25 апреля и начнется в 19:30 по московскому времени.

Источник: Спорт FM
Россия. Премьер-лига Урал Спартак Динамо Сапета Александр
Комментарии (7)
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VIPded
1493091124
Удачи Уралу!
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ded-53
1493099262
Спартак очки здесь потеряет. Урал не подарок.
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subbotaspartak
1493101467
Если они не будут биться, Зачем футбол, как говорится. Про Карреру много песен напели, Посмотрим ещё раз в серьёзном деле.
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slavko33002
1493104596
Некому биться.
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Серега М.
1493104614
Уралу удачи! Хорошая команда, жаль троих игроков в прошлой игре удалили, но всё равно думаю могут за очки зацепиться...
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ribavadim
1493106079
Вези меня извозчик по гулкой мостовой А если я усну шмонать меня не надо Я сам тебе отдам ты парень в доску свой И тоже пьешь когда-то до упада ... Удачи Уралу, но я всегда за СПАРТАК!Даже когда 0:3 против команды Понедельника!Когда-то я выходил против Нидергауса и слышал АХ-Х-Х!!!
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Мудрый Каа
1493134911
Все зависит от спартака.Как они переварили проигрышь в Ростове.
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