Карпин: «Слова Василия Березуцкого в адрес Орлова? Каждый имеет право на свою оценку»

Главный редактор футбольных трансляций телеканала «Матч ТВ» Валерий Карпин считает, что защитник ЦСКА Василий Березуцкий имел право высказать свое мнение о работе Геннадия Орлова на матче 24-го тура РФПЛ «Зенит» – «Урал» (2:0). Ранее игрок подверг телекомментатора критике, заявив, что подобное ведение репортажей отбивает у болельщиков желание смотреть российский футбол.

– Это спор их (прим. – по поводу оценки удаления Бикфалви). По мнению одного человека, это спорный момент, а по мнению другого – нет. И все. Дальше-то что?

– Вы считаете, что комментаторы не должны давать личных оценок эпизоду. Почему?

– Потому что они могут ошибаться, как и любой человек. А чтобы это исключить, комментаторам были даны рекомендации говорить: «по моему мнению», «мне кажется», «может быть»… Это, в принципе, рекомендации любому человеку в любой сфере деятельности.

– Березуцкий назвал комментарии Орлова отвратительными. Корректное высказывание?

– Не даю оценку. Пусть народ дает оценку, корректное оно или нет… Это мнение одного человека, каждый имеет право на свою оценку.