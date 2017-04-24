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    Карпин: «Слова Василия Березуцкого в адрес Орлова? Каждый имеет право на свою оценку»

    Главный редактор футбольных трансляций телеканала «Матч ТВ» Валерий Карпин считает, что защитник ЦСКА Василий Березуцкий имел право высказать свое мнение о работе Геннадия Орлова на матче 24-го тура РФПЛ «Зенит»«Урал» (2:0). Ранее игрок подверг телекомментатора критике, заявив, что подобное ведение репортажей отбивает у болельщиков желание смотреть российский футбол.

    – Это спор их (прим. – по поводу оценки удаления Бикфалви). По мнению одного человека, это спорный момент, а по мнению другого – нет. И все. Дальше-то что?

    – Вы считаете, что комментаторы не должны давать личных оценок эпизоду. Почему?

    – Потому что они могут ошибаться, как и любой человек. А чтобы это исключить, комментаторам были даны рекомендации говорить: «по моему мнению», «мне кажется», «может быть»… Это, в принципе, рекомендации любому человеку в любой сфере деятельности.

    – Березуцкий назвал комментарии Орлова отвратительными. Корректное высказывание?

    – Не даю оценку. Пусть народ дает оценку, корректное оно или нет… Это мнение одного человека, каждый имеет право на свою оценку.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.04.2017 21:34
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +399

      franck_ribery 25 апреля 2017, 16:15

      Ну Вася, респект тебе! Этому дебилу х.. вместо микрофона надо давать!

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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 24 апреля 2017, 22:56

      ноу коммент..

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      Рейтинг: +466

      De_Frenki 24 апреля 2017, 22:28

      Согласен с Васей.Когда орлов комментирует - выключаю звук

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