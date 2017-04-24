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  • Карпин: «Слова Василия Березуцкого в адрес Орлова? Каждый имеет право на свою оценку»

Карпин: «Слова Василия Березуцкого в адрес Орлова? Каждый имеет право на свою оценку»

24 апреля 2017, 21:34
3

Главный редактор футбольных трансляций телеканала «Матч ТВ» Валерий Карпин считает, что защитник ЦСКА Василий Березуцкий имел право высказать свое мнение о работе Геннадия Орлова на матче 24-го тура РФПЛ «Зенит»«Урал» (2:0). Ранее игрок подверг телекомментатора критике, заявив, что подобное ведение репортажей отбивает у болельщиков желание смотреть российский футбол.

– Это спор их (прим. – по поводу оценки удаления Бикфалви). По мнению одного человека, это спорный момент, а по мнению другого – нет. И все. Дальше-то что?

– Вы считаете, что комментаторы не должны давать личных оценок эпизоду. Почему?

– Потому что они могут ошибаться, как и любой человек. А чтобы это исключить, комментаторам были даны рекомендации говорить: «по моему мнению», «мне кажется», «может быть»… Это, в принципе, рекомендации любому человеку в любой сфере деятельности.

– Березуцкий назвал комментарии Орлова отвратительными. Корректное высказывание?

– Не даю оценку. Пусть народ дает оценку, корректное оно или нет… Это мнение одного человека, каждый имеет право на свою оценку.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит Урал Березуцкий Василий Карпин Валерий Орлов Геннадий
Комментарии (3)
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De_Frenki
1493062118
Согласен с Васей.Когда орлов комментирует - выключаю звук
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Bivaliy67
1493063770
ноу коммент..
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franck_ribery
1493126111
Ну Вася, респект тебе! Этому дебилу х.. вместо микрофона надо давать!
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