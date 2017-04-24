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    Хусаинов считает, что Вилков решил удалить Глушакова в преддверии решающих матчей

    Бывший известный российский арбитр Сергей Хусаинов высказал мнение, что главный судья матча 24-го тура РФПЛ «Ростов»«Спартак» (3:0) Михаил Вилков намеренно решил удалить хавбека красно-белых Дениса Глушакова накануне решающих встреч в чемпионате. Напомним, изначально нижегородский рефери показал предупреждение капитану «Спартака» за нарушение на полузащитнике ростовчан Кристиане Нобоа, однако спустя несколько секунд изменил свое решение и предъявил игроку красную карточку.

    «Было жесткое единоборство. Желтая карточка, а потом принимается решение дать красную. У меня четкое мнение, что Вилков что-то вспомнил и решил удалить игрока в преддверии решающих матчей. Это решение чисто индивидуальное. Глушакову грозит как минимум одноматчевая дисквалификация», – сказал Хусаинов.

    Напомним, что Глушаков пропустит домашний поединок 25-го тура с «Уралом», который состоится во вторник, 25 апреля. Будет ли наложена на игрока дополнительная дисквалификация станет известно завтра.

    Источник: Спорт FM

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    24.04.2017 20:27
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 25 апреля 2017, 13:18

      Любовь, аж прет из всех дырок.

      0
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      Рейтинг: +160

      виктоша 25 апреля 2017, 13:04

      Да, Хусаинов выдал себя с потрохами, а заодно и весь судейский корпус.

      0
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      Рейтинг: +244

      kara-mba 25 апреля 2017, 11:41

      Глубоко копает Хусаинов, как-будто Вилков на окладе у ЦСКА, бред.

      1
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      Рейтинг: +2283

      Бриг 25 апреля 2017, 11:37

      И это говорит судья, хоть и бывший! Значит, когда он судил, то тоже "вспоминал" какую надо показать? Проявился коррупционер.

      1
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      Рейтинг: +3558

      Axe111 25 апреля 2017, 05:55

      будто бл*дь глушитель что то решает на поле, обычка

      -1
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      Рейтинг: +66

      Евгений Б 24 апреля 2017, 23:54

      По себе не судите, если сами так делали это не значит что другие делают так же. Каждый може сказать подобное и мнений много. Красная по делу, без обид для Глушакова.

      2
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      Рейтинг: +370

      splint1989 24 апреля 2017, 22:58

      че что блять за хуйня... Глушакову дали красную за то что он за 5 секунд кинулся прямой ногой на двух игроков, судья увидел только крайний эпизод, а после ему описали всю картину и Глушаков получил красную(не знаю правильную ли) ,но как для того что бы он пропустил матч с сильным Уралом, не в обиду фанам этой команды

      2
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      Рейтинг: +816

      diktatop 24 апреля 2017, 22:36

      Конечно будет...

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      Рейтинг: +18968

      zico2205 24 апреля 2017, 21:59

      Смотрел его высказывания на Матч ТВ............Сам он , все трактовки делал в пользу Спартака...Все его слова сводились к убиранию соперников Спартака...И не стыдно,после этого еще и других критиковать...На воре шапка горит- вот он и открыл все свои старые приемы убирания соперников....Лучше уж молчал бы...Где же он был .когда Ростов в каждом матче удаляли??? Язык тогда в жопу засунул, а теперь вот сам судит судей...

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      Рейтинг: +111

      Алекс Таранов 24 апреля 2017, 21:49

      хусик так говорит, потому что сам так судил...)))

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