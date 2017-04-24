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  • Хусаинов считает, что Вилков решил удалить Глушакова в преддверии решающих матчей

Хусаинов считает, что Вилков решил удалить Глушакова в преддверии решающих матчей

24 апреля 2017, 20:27
22

Бывший известный российский арбитр Сергей Хусаинов высказал мнение, что главный судья матча 24-го тура РФПЛ «Ростов»«Спартак» (3:0) Михаил Вилков намеренно решил удалить хавбека красно-белых Дениса Глушакова накануне решающих встреч в чемпионате. Напомним, изначально нижегородский рефери показал предупреждение капитану «Спартака» за нарушение на полузащитнике ростовчан Кристиане Нобоа, однако спустя несколько секунд изменил свое решение и предъявил игроку красную карточку.

«Было жесткое единоборство. Желтая карточка, а потом принимается решение дать красную. У меня четкое мнение, что Вилков что-то вспомнил и решил удалить игрока в преддверии решающих матчей. Это решение чисто индивидуальное. Глушакову грозит как минимум одноматчевая дисквалификация», – сказал Хусаинов.

Напомним, что Глушаков пропустит домашний поединок 25-го тура с «Уралом», который состоится во вторник, 25 апреля. Будет ли наложена на игрока дополнительная дисквалификация станет известно завтра.

Источник: Спорт FM
Россия. Премьер-лига Спартак Глушаков Денис
Комментарии (22)
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Диктор
1493055000
Да гандон он просто этот Вилков.
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евгений сергеевичч
1493055787
Вроде бы компетентные люди с определенным футбольным авторитетом а такую чушь несут постоянно
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MrRonRSM
1493056693
Ппц не могу понять глушаков че такая не реальная потеря??? Месси или роналду столе, да и что это за чемпион такой который не может заменить одного игрока... фу фу
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порт
1493056701
Хватит ерунду говорить.
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ProstoPolzovatel
1493057709
Удивительно, что футбольные люди забывают про "презумпцию невиновности"...ну нельзя обвинять человека, не имея обоснованных доказательств...ну а если они есть, их надо предъявлять...понятно что это всего лишь мнение, но оно от арбитра и его прочитало уже не одна сотня болельщиков...по сути Хусаинов своим высказыванием обвинил Вилкова как минимум в предвзятом судействе к одному игроку, а как максимум - в продажности и "подсуживании"...а это очень серьёзное обвинение, и кидаться таким суждением без доказательств "через медиа" (публично) непрофессионально.
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APchelov
1493059016
В рфпл - самый бардачный сезон! Сплошные скандалы и заговоры )
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Алекс Таранов
1493059793
хусик так говорит, потому что сам так судил...)))
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zico2205
1493060391
Смотрел его высказывания на Матч ТВ............Сам он , все трактовки делал в пользу Спартака...Все его слова сводились к убиранию соперников Спартака...И не стыдно,после этого еще и других критиковать...На воре шапка горит- вот он и открыл все свои старые приемы убирания соперников....Лучше уж молчал бы...Где же он был .когда Ростов в каждом матче удаляли??? Язык тогда в жопу засунул, а теперь вот сам судит судей...
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splint1989
1493063890
че что блять за хуйня... Глушакову дали красную за то что он за 5 секунд кинулся прямой ногой на двух игроков, судья увидел только крайний эпизод, а после ему описали всю картину и Глушаков получил красную(не знаю правильную ли) ,но как для того что бы он пропустил матч с сильным Уралом, не в обиду фанам этой команды
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Евгений Б
1493067245
По себе не судите, если сами так делали это не значит что другие делают так же. Каждый може сказать подобное и мнений много. Красная по делу, без обид для Глушакова.
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