Хусаинов считает, что Вилков решил удалить Глушакова в преддверии решающих матчей

Бывший известный российский арбитр Сергей Хусаинов высказал мнение, что главный судья матча 24-го тура РФПЛ «Ростов» – «Спартак» (3:0) Михаил Вилков намеренно решил удалить хавбека красно-белых Дениса Глушакова накануне решающих встреч в чемпионате. Напомним, изначально нижегородский рефери показал предупреждение капитану «Спартака» за нарушение на полузащитнике ростовчан Кристиане Нобоа, однако спустя несколько секунд изменил свое решение и предъявил игроку красную карточку.

«Было жесткое единоборство. Желтая карточка, а потом принимается решение дать красную. У меня четкое мнение, что Вилков что-то вспомнил и решил удалить игрока в преддверии решающих матчей. Это решение чисто индивидуальное. Глушакову грозит как минимум одноматчевая дисквалификация», – сказал Хусаинов.

Напомним, что Глушаков пропустит домашний поединок 25-го тура с «Уралом», который состоится во вторник, 25 апреля. Будет ли наложена на игрока дополнительная дисквалификация станет известно завтра.