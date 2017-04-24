Гаджиев: «Судейские ошибки в матче «Амкара» с «Локомотивом» были непреднамеренными»

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев подчеркнул, что не увидел преднамеренных судейских ошибок со стороны Сергея Иванова в матче 24-го тура РФПЛ с «Локомотивом» (3:3). Ранее наставник железнодорожников Юрий Семин раскритиковал рефери из Ростова-на-Дону, заявив, что он неправильно наказал красно-зеленых 11-метровым ударом, а также не зафиксировал офсайд в моменте с одним из забитых мячей пермяков.

«Игру просмотрел, увидел не только обсуждаемые моменты, но и другие, когда, например, можно было бы поставить 11-метровый удар в ворота «Локомотива». Посмотрите второй угловой у ворот «Локо»: мера нарушения игрока, который контролировал нашего Зайцева, – стопроцентный пенальти. Это был борцовский прием, а хватать игрока сзади и валить его на землю недопустимо ни при каких ситуациях.

Если мы говорим о положении вне игры во время третьего гола, то это спорный момент, в этом эпизоде, как и во всех остальных, должна разобраться Контрольно-квалификационная комиссия. Но разве не было ситуаций, когда реальные офсайды не фиксировались около наших ворот? Не забили, да, но могли ведь и забить. Ошибаются все: игроки, судьи, тренеры; важно, чтобы в судействе не было преднамеренных ошибок, и я уверен, что в данном матче их не было.

Юрий Павлович Семин, безусловно, не только дока в футболе, но и объективный, насколько это возможно: ведь каждый из нас все-таки переживает за свою команду», – сказал Гаджиев.

После 24-х туров «Амкар» располагается на седьмом месте в турнирной таблице Премьер-лиги, набрав 34 очка. «Локомотив» находится строчкой выше и имеет в активе на один балл больше.