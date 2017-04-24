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    Гаджиев: «Судейские ошибки в матче «Амкара» с «Локомотивом» были непреднамеренными»

    Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев подчеркнул, что не увидел преднамеренных судейских ошибок со стороны Сергея Иванова в матче 24-го тура РФПЛ с «Локомотивом» (3:3). Ранее наставник железнодорожников Юрий Семин раскритиковал рефери из Ростова-на-Дону, заявив, что он неправильно наказал красно-зеленых 11-метровым ударом, а также не зафиксировал офсайд в моменте с одним из забитых мячей пермяков.

    «Игру просмотрел, увидел не только обсуждаемые моменты, но и другие, когда, например, можно было бы поставить 11-метровый удар в ворота «Локомотива». Посмотрите второй угловой у ворот «Локо»: мера нарушения игрока, который контролировал нашего Зайцева, – стопроцентный пенальти. Это был борцовский прием, а хватать игрока сзади и валить его на землю недопустимо ни при каких ситуациях.

    Если мы говорим о положении вне игры во время третьего гола, то это спорный момент, в этом эпизоде, как и во всех остальных, должна разобраться Контрольно-квалификационная комиссия. Но разве не было ситуаций, когда реальные офсайды не фиксировались около наших ворот? Не забили, да, но могли ведь и забить. Ошибаются все: игроки, судьи, тренеры; важно, чтобы в судействе не было преднамеренных ошибок, и я уверен, что в данном матче их не было.

    Юрий Павлович Семин, безусловно, не только дока в футболе, но и объективный, насколько это возможно: ведь каждый из нас все-таки переживает за свою команду», – сказал Гаджиев.

    После 24-х туров «Амкар» располагается на седьмом месте в турнирной таблице Премьер-лиги, набрав 34 очка. «Локомотив» находится строчкой выше и имеет в активе на один балл больше.

    Источник: ТАСС

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    24.04.2017 19:52
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +186

      Байкал-Сибирь 25 апреля 2017, 02:05

      Хачь разбушевался

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6309

      порт 24 апреля 2017, 21:15

      Почему то, когда судья ошибается не в пользу Амкара, то Гаджиев поёт на всю Ивановскую, что ошибки были преднамеренные, и этого судью нужно закрыть пожизненно.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +113

      Касабланка > порт 26 апреля 2017, 06:52

      Пургу несешь, хоть один раз напомни когда Гаджиев на судейство жаловался

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