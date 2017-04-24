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    Карпин заявил, что из «Рубина» к нему не обращались

    Экс-главный тренер «Спартака», а ныне главный редактор футбольных трансляций телеканала «Матч ТВ» Валерий Карпин заявил, что «Рубин» не обращался к нему с предложением возглавить команду.

    Ранее появилась информация, 48-летний специалист входит в число возможных кандидатов на пост наставника казанцев в случае отставки Хави Грасии по окончании сезона.

    – Правда, что у вас есть предложение от «Рубина»?

    – Неправда.

    – Оно вам было бы интересно?

    – Это неправда.

    После 24-х туров «Рубин» располагается на 11-й строчке в турнирной таблице РФПЛ, имея в своем активе 29 очков.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.04.2017 19:29
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +112

      paparazzi-kazan 25 апреля 2017, 16:56

      Тьфу-тьфу-тьфу.

      0
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 24 апреля 2017, 23:20

      Кто попал в телеэфир, телешоу, тот с реальным футболом покончил! Валера как тренер "закончился"!

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      Рейтинг: +165

      евгений сергеевичч 24 апреля 2017, 20:48

      Ну ладно в начале сезона новые игроки новая команда, а сейчас то что? Сезон уже почти прошёл а внятной игры и в помине нету, не пора ли вздрючить кого не будь за прососанную кучу бабла?

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