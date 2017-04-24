Карпин заявил, что из «Рубина» к нему не обращались

Экс-главный тренер «Спартака», а ныне главный редактор футбольных трансляций телеканала «Матч ТВ» Валерий Карпин заявил, что «Рубин» не обращался к нему с предложением возглавить команду.

Ранее появилась информация, 48-летний специалист входит в число возможных кандидатов на пост наставника казанцев в случае отставки Хави Грасии по окончании сезона.

– Правда, что у вас есть предложение от «Рубина»?

– Неправда.

– Оно вам было бы интересно?

– Это неправда.

После 24-х туров «Рубин» располагается на 11-й строчке в турнирной таблице РФПЛ, имея в своем активе 29 очков.