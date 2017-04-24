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  • Бубнов считает, что Еськов ошибся только лишь при удалении Бикфалви

Бубнов считает, что Еськов ошибся только лишь при удалении Бикфалви

24 апреля 2017, 18:09
34

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал судейство Алексея Еськова в матче 24-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Уралом». Напомним, встреча завершилась победой питерской команды, а рефери удалил трех футболистов гостей.

«По удалению Бикфалви судья все хорошо видел, но он ошибся, так как игрок был первым на мяче, а нога шла по инерции и Смольников попадает ему в ногу. Здесь даже нарушения не было. А он дал ему вторую желтую карточку. То, что у нас творится с судьями, все так скомпрометировано, что приходится думать о мнении людей. Все остальные решения судьи были правильны, и по удалению Павлюченко, и по Емельянову.

То, как держал Емельянов Дзюбу, то это пенальти. Эпизод закончился тем, что Дзюба вырвался с объятий оппонента и ткнул его в затылок. А судья увидел лишь тот момент, когда Емельянов ответил форварду. Конечно, все эти три удаления повлияли на результат. А весь нерв в игре пошел после ошибочного первого удаления», – сказал Бубнов.

Напомним, что ранее стало известно, что матч 25-го тура чемпионата России между ЦСКА и «Локомотивом» вместо Еськова обслужит бригада Сергея Карасева.

Источник: Спорт FM
Россия. Премьер-лига Урал Зенит Павлюченко Роман Емельянов Роман Бикфалви Эрик Бубнов Александр Еськов Алексей
Комментарии (34)
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Тератрон
1493047749
За что судья дал желтую карточку Бикфалви.Существуют различные обстоятельства, когда игрок должен быть пред- упрежден за неспортивное поведение, включая случаи, если он: совершил нарушение, наказуемое штрафным ударом, в безрассудной манере.Штрафной удар назначается, если игрок совершил любое из следующих нарушений против соперника, которые судья расценил как неосторожное, безрассудное или с использованием чрезмерной физической силы: • напал • прыгнул • ударил или попытался ударить ногой • толкнул • ударил или попытался ударить (включая удар головой) • подкатился или бросился на соперника • сделал подножку или попытался сделать подножку Если нарушение произошло с физическим контактом, оно наказывается штрафным или 11-м ударом.
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Kollljan
1493048032
Бубнов лукавит. Бикфалви не по инерции заехал Смольникову, а намеренно. И это наблюдается в каждом матче. Если игрок в подкате играет в мяч, то следующим движением он старается побольнее ударить оппонента. Это не футбол, к сожалению. Понаблюдайте внимательней за каждым таким эпизодом и все увидите. Я не конкретно Урал имею в виду. Любые команды могут быть на поле.
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Zubo
1493049114
Не согласен, да он коснулся мяча но мог избежать удара в ногу, он же вместо этого характерно сделал накладку шипами, это видно по движению ноги в сторону от мяча...
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vsolon
1493050051
все правильно.надо давать желтую карточку смольникову.он вьехал в ногу Бикфалви
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KARAT777
1493051830
Дзюбе должен был судья давать карточку красную, и Смольникову на Бикфалви а не наоборот, а Павлюченко вообще должны отстранить от футбола... Вообщем судья испортил игру он сам довел до такого нерва обстановку и чуть еще сам не получил от Павлюка
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raritet
1493054502
Господа, Гуру отечественного футбола очень доходчиво и точно все расставил на свои места. То , что его мнение не совпадает с вашим-это как говаривал один известный персонаж, ваши проблемы.
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zenit2012
1493056489
В АПЛ за аналогичное нарушение судья дал карточку, всех все устроило. Это при том, что судьи в АПЛ дают играть, но когда идет угроза здоровью футболиста, какая разница кто первый играет в мяч... Считаю, что судья достойно отсудил матч. Игра Зенита это другая история...это просто ужас...
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Muhametshin
1493058238
Но чёрт возьми удаление бикфалви и повлекло остальную череду удалений, удаление в конце матча игрока за вторую жёлтую никаким образом не повлияло бы на результат, а итоговый результат мог бы быть в пользу урала а не зенита, если даже посмотреть гол ивановича то и там нарушение он сбил вратаря в ворота вместе с мячом это нарушение а мяч засчитали.
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Каратель помойников
1493060561
так с этого всё и началось,не удали бикфалди,ходить зине с рваным очком по позор-арене
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Бестолковый
1493063810
Картина маслом, - Будогосский: "Он вам не Дрюня Димоныч". Мой сценарий такой... После взаимных обвинений в судейских подставах между Спартаком и Зенитом, и административного давления с обоих сторон Будогосский нашел компромисс. Коли уж Спартак нацелился на чемпионство, а Зениту нужно как кровь из носу второе место, то целесообразно в качестве жертвоприношения подать Амкар. Тупо гасят Амкар в матче с Зенитом, и Спартак в следующем туре получает ослабленный Амкар. Ха-ха... Все гениально и просто. И волки сыты и овцы целы. При чем складывается впечатление, что зенитовцы преднамеренно знали таковой план и действовали провокационно. Дзюбиньо в этом особо блестнул. Можно сказать, что борьба за подиум уже давно развернулась не на поле, а где-то в кабинетах. После такого хамства целесообразно, региональным клубам, бойкотировать концовку чемпионата. Иначе в нашем футболе мы будем иметь то, что имеем.
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