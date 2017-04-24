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    Бубнов считает, что Еськов ошибся только лишь при удалении Бикфалви

    Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал судейство Алексея Еськова в матче 24-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Уралом». Напомним, встреча завершилась победой питерской команды, а рефери удалил трех футболистов гостей.

    «По удалению Бикфалви судья все хорошо видел, но он ошибся, так как игрок был первым на мяче, а нога шла по инерции и Смольников попадает ему в ногу. Здесь даже нарушения не было. А он дал ему вторую желтую карточку. То, что у нас творится с судьями, все так скомпрометировано, что приходится думать о мнении людей. Все остальные решения судьи были правильны, и по удалению Павлюченко, и по Емельянову.

    То, как держал Емельянов Дзюбу, то это пенальти. Эпизод закончился тем, что Дзюба вырвался с объятий оппонента и ткнул его в затылок. А судья увидел лишь тот момент, когда Емельянов ответил форварду. Конечно, все эти три удаления повлияли на результат. А весь нерв в игре пошел после ошибочного первого удаления», – сказал Бубнов.

    Напомним, что ранее стало известно, что матч 25-го тура чемпионата России между ЦСКА и «Локомотивом» вместо Еськова обслужит бригада Сергея Карасева.

    Источник: Спорт FM

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    24.04.2017 18:09
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    Комментарии30
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      Рейтинг: +265

      Himik007 25 апреля 2017, 00:22

      Мне уже надоели эти интриги! такое ощущение что прям всероссийский заговор.
      Смотрите футбол а не нравится переключитись на хоккей и тд.
      Уже бесят эти истории с судьями, ЛЧ купили РФПЛ купили да пох*р если хорошо играешь Судья не поможет!!!!А Зенит в этом сезоне дно больше не буду смотреть нам такой участник лч не нужен!(Болельщик Зенита)

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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 25 апреля 2017, 00:00

      Удалил Бикфалви, и как в старом фильме: " ..... и понеслась волна беззакония."

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      Рейтинг: +265

      Himik007 > мы_не_рабы 25 апреля 2017, 00:13

      Я болею за Зенит и мне было противно судью купили и это факт!
      Но Павлюченко иЕмельянов сами виноваты!!!Есле бы в Англии Павлуша так на арбитра кинулся то ему бы матчей 10 дисквалификации дали!!

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      Рейтинг: +796

      Бестолковый 24 апреля 2017, 22:56

      Картина маслом, - Будогосский: "Он вам не Дрюня Димоныч".
      Мой сценарий такой... После взаимных обвинений в судейских подставах между Спартаком и Зенитом, и административного давления с обоих сторон Будогосский нашел компромисс. Коли уж Спартак нацелился на чемпионство, а Зениту нужно как кровь из носу второе место, то целесообразно в качестве жертвоприношения подать Амкар. Тупо гасят Амкар в матче с Зенитом, и Спартак в следующем туре получает ослабленный Амкар. Ха-ха... Все гениально и просто. И волки сыты и овцы целы. При чем складывается впечатление, что зенитовцы преднамеренно знали таковой план и действовали провокационно. Дзюбиньо в этом особо блестнул.
      Можно сказать, что борьба за подиум уже давно развернулась не на поле, а где-то в кабинетах. После такого хамства целесообразно, региональным клубам, бойкотировать концовку чемпионата. Иначе в нашем футболе мы будем иметь то, что имеем.

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      Рейтинг: +796

      Бестолковый > Бестолковый 24 апреля 2017, 23:07

      Извиняюсь, конечно же Урал а не Амкар.

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      Рейтинг: +5179

      Каратель 24 апреля 2017, 22:02

      так с этого всё и началось,не удали бикфалди,ходить зине с рваным очком по позор-арене

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      Рейтинг: +272

      Muhametshin 24 апреля 2017, 21:23

      Но чёрт возьми удаление бикфалви и повлекло остальную череду удалений, удаление в конце матча игрока за вторую жёлтую никаким образом не повлияло бы на результат, а итоговый результат мог бы быть в пользу урала а не зенита, если даже посмотреть гол ивановича то и там нарушение он сбил вратаря в ворота вместе с мячом это нарушение а мяч засчитали.

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      Рейтинг: -125

      zenit2012 24 апреля 2017, 20:54

      В АПЛ за аналогичное нарушение судья дал карточку, всех все устроило. Это при том, что судьи в АПЛ дают играть, но когда идет угроза здоровью футболиста, какая разница кто первый играет в мяч... Считаю, что судья достойно отсудил матч. Игра Зенита это другая история...это просто ужас...

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      Рейтинг: -125

      zenit2012 > tuzik1 25 апреля 2017, 01:11

      таких ударников в табло как ты в интернете сейчас много...

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      Рейтинг: +2653

      пряник929 24 апреля 2017, 20:35

      Уже почти полсотни матчей изгадили судьи, надоело...

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      Рейтинг: +1596

      Leon_ARS 24 апреля 2017, 20:34

      Так если бы не было удаление Бикфалви, не было бы удаление Павлюченко!!!

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      Рейтинг: +4845

      neveldomha 24 апреля 2017, 20:26

      Тогда как минимум половина желтых карточек влепленных тому же Анюкову тоже даны ошибочно. В подкатах, он всегда первый на мяче, а потом уже эти олухи, случайно, натыкаются на его ноги.

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      Рейтинг: +4024

      raritet 24 апреля 2017, 20:21

      Господа, Гуру отечественного футбола очень доходчиво и точно все расставил на свои места. То , что его мнение не совпадает с вашим-это как говаривал один известный персонаж, ваши проблемы.

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