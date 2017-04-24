Бубнов считает, что Еськов ошибся только лишь при удалении Бикфалви

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал судейство Алексея Еськова в матче 24-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Уралом». Напомним, встреча завершилась победой питерской команды, а рефери удалил трех футболистов гостей.

«По удалению Бикфалви судья все хорошо видел, но он ошибся, так как игрок был первым на мяче, а нога шла по инерции и Смольников попадает ему в ногу. Здесь даже нарушения не было. А он дал ему вторую желтую карточку. То, что у нас творится с судьями, все так скомпрометировано, что приходится думать о мнении людей. Все остальные решения судьи были правильны, и по удалению Павлюченко, и по Емельянову.

То, как держал Емельянов Дзюбу, то это пенальти. Эпизод закончился тем, что Дзюба вырвался с объятий оппонента и ткнул его в затылок. А судья увидел лишь тот момент, когда Емельянов ответил форварду. Конечно, все эти три удаления повлияли на результат. А весь нерв в игре пошел после ошибочного первого удаления», – сказал Бубнов.

Напомним, что ранее стало известно, что матч 25-го тура чемпионата России между ЦСКА и «Локомотивом» вместо Еськова обслужит бригада Сергея Карасева.