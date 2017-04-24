Мутко не знает об избиении болельщиков «Спартака» в Ростове-на-Дону

Президент РФС Виталий Мутко на данный момент не владеет информацией по поводу избиения болельщиков «Спартака» сотрудниками ростовского ОМОНа.

«Пока по драке в Ростове между болельщиками и ОМОНом у меня нет информации. Ничего не сообщали, поэтому прокомментировать ничего не могу. Разберемся в этой ситуации», – сказал Мутко.

Напомним, ранее появилась информация о том, что перед началом встречи 24-го тура российской Премьер-лиги «Ростов» – «Спартак», который закончился со счетом 3:0, при входе на стадион «Олимп-2» ОМОН избивал болельщиков столичной команды.