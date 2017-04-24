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  • Мутко не знает об избиении болельщиков «Спартака» в Ростове-на-Дону

Мутко не знает об избиении болельщиков «Спартака» в Ростове-на-Дону

24 апреля 2017, 10:29
9

Президент РФС Виталий Мутко на данный момент не владеет информацией по поводу избиения болельщиков «Спартака» сотрудниками ростовского ОМОНа.

«Пока по драке в Ростове между болельщиками и ОМОНом у меня нет информации. Ничего не сообщали, поэтому прокомментировать ничего не могу. Разберемся в этой ситуации», – сказал Мутко.

Напомним, ранее появилась информация о том, что перед началом встречи 24-го тура российской Премьер-лиги «Ростов» – «Спартак», который закончился со счетом 3:0, при входе на стадион «Олимп-2» ОМОН избивал болельщиков столичной команды.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Мутко Виталий
Комментарии (9)
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Atom2020
1493019359
Чо он твиттеры что ли не читает? ... поди еще и желтой прессой не увлекается ... и в срачах не участвует ... далек от народа в общем)))
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VVM1964
1493020414
КОНЕЧНО НЕ ЗНАЕТ , ЕМУ ТАКИЕ НОВОСТИ НЕ ДОКЛАДЫВАЮТ - БЕРЕГУТ СЛАБУЮ ПСИХИКУ ПРЕЗИДЕНТА . ПУСТЬ СЛАДКО КУШАЕТ И КРЕПКО СПИТ - У НАС В ФУТБОЛЕ ВСЕ ОТЛИЧНО !!!
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pato08
1493020855
Не знает или не хочет знать?!!!
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pravda
1493023356
Если хорошо себя вести, никто никого не побъет...хотя, как могут себя вести свиньи
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BAIv
1493028117
мудка внештатный благодетель спартака.. достал уже этот упырь
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a-rakhmatov
1493031620
А что знает Мутко...?!
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Диктор
1493034786
Почитал коменты внизу и в шоке -откуда у нас в стране столько недоразвитых и злобных людишек,это ведь спорт ФУТБОЛ -а вы ведете себя хуже бомжей вокзальных-противно.
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MDAR
1493036945
А, что гасподин мутко вообще знает???
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