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    Мутко не знает об избиении болельщиков «Спартака» в Ростове-на-Дону

    Президент РФС Виталий Мутко на данный момент не владеет информацией по поводу избиения болельщиков «Спартака» сотрудниками ростовского ОМОНа.

    «Пока по драке в Ростове между болельщиками и ОМОНом у меня нет информации. Ничего не сообщали, поэтому прокомментировать ничего не могу. Разберемся в этой ситуации», – сказал Мутко.

    Напомним, ранее появилась информация о том, что перед началом встречи 24-го тура российской Премьер-лиги «Ростов» – «Спартак», который закончился со счетом 3:0, при входе на стадион «Олимп-2» ОМОН избивал болельщиков столичной команды.

    Источник: Чемпионат.ком

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    24.04.2017 10:29
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1137

      MDAR 24 апреля 2017, 15:29

      А, что гасподин мутко вообще знает???

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 24 апреля 2017, 14:53

      Почитал коменты внизу и в шоке -откуда у нас в стране столько недоразвитых и злобных людишек,это ведь спорт ФУТБОЛ -а вы ведете себя хуже бомжей вокзальных-противно.

      0
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 24 апреля 2017, 14:00

      А что знает Мутко...?!

      0
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 24 апреля 2017, 13:01

      мудка внештатный благодетель спартака.. достал уже этот упырь

      0
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      Рейтинг: +93

      pravda 24 апреля 2017, 11:42

      Если хорошо себя вести, никто никого не побъет...хотя, как могут себя вести свиньи

      2
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      Рейтинг: +662

      pato08 24 апреля 2017, 11:00

      Не знает или не хочет знать?!!!

      1
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      Рейтинг: +1414

      Atom2020 24 апреля 2017, 10:35

      Чо он твиттеры что ли не читает? ... поди еще и желтой прессой не увлекается ... и в срачах не участвует ... далек от народа в общем)))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3075

      BAIv > Atom2020 24 апреля 2017, 13:04

      а что надо во всех соц сетях сидеть... бред... есть помошники

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