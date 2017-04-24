Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Куман: «Я не представляю «Манчестер Юнайтед» в первой четверке АПЛ. Стиль их игры не впечатляет»

    Главный тренер «Эвертона» Рональд Куман поделился мнением о выступлении «Манчестер Юнайтед» в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги.

    «Я не представляю себе «Манчестер Юнайтед» в первой четверке АПЛ. Травма Златана Ибрагимовича печальна, и когда я смотрю на количество предстоящих матчей команды до конца сезона, у меня складывается впечатление, что они финишируют вне топ-4. Меня не впечатляет стиль их игры. У команды есть проблемы с достижением побед в матчах», – считает голландец.

    «МЮ» и «Эвертон» находятся на пятой и шестой строчках в турнирной таблице чемпионата соответственно. Команда Жозе Моуринью опережает ливерпульский клуб на пять очков.

    Источник: ESPN

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.04.2017 00:35
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +69

      Garri98 24 апреля 2017, 13:37

      Ты свой стиль игры видел?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1430

      DZHEK_VOROBEY1987 24 апреля 2017, 07:01

      хорошо бы третье место взяли,3 очка разница.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26

      ЧИНГИСХАН 90 24 апреля 2017, 03:16

      Если выиграет дерби(Манчестер Сити) то уже есть хороший шанс даже на тройку! МЮ умеет играть в ЛЧ тем более Жозе Маур! Я ставлю на 1. Челси 2. Тотенхем 3. Манчестер Сити 4. Манчестер Юнайтед(может быть менятся местами Манкунянцы) 5.Ливерпуль(потому что не стабильная игра!) 6. Арсенал

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 24 апреля 2017, 00:55

      И я не думаю, впереди манчестер сити, арсенал, тотенхем!!! в 4 они явно не будут, но в лиги европы есть шанс. Хотя как по мне скорее бы поставили гигза главным тренером.
      !

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 24 апреля 2017, 00:53

      Я в чем то с ним согласен ! У МЮ нет той легкости побед которая была у САФ

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +746

      MU-fanatic > XaXatyn 24 апреля 2017, 01:14

      всему свое время!)

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11