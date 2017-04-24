Куман: «Я не представляю «Манчестер Юнайтед» в первой четверке АПЛ. Стиль их игры не впечатляет»

Главный тренер «Эвертона» Рональд Куман поделился мнением о выступлении «Манчестер Юнайтед» в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги.

«Я не представляю себе «Манчестер Юнайтед» в первой четверке АПЛ. Травма Златана Ибрагимовича печальна, и когда я смотрю на количество предстоящих матчей команды до конца сезона, у меня складывается впечатление, что они финишируют вне топ-4. Меня не впечатляет стиль их игры. У команды есть проблемы с достижением побед в матчах», – считает голландец.

«МЮ» и «Эвертон» находятся на пятой и шестой строчках в турнирной таблице чемпионата соответственно. Команда Жозе Моуринью опережает ливерпульский клуб на пять очков.