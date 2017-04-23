ФНЛ. Гол Панченко помог «Динамо» обыграть «Мордовию» и другие результаты

В матче 33-го тура первенства ФНЛ московское «Динамо» на своем поле одержало победу над «Мордовией» – 2:1. Автором решающего гола стал Фатош Бечирай.
Напомним, московский клуб досрочно обеспечил себе выход в РФПЛ на следующий сезон.
В других встречах «Балтика» сыграла вничью с «Сибирью», «Шинник» с минимальным счетом одолел «Сокол».
Первенство ФНЛ. 33-й тур
Динамо (Москва) – Мордовия (Саранск) – 2:1 (1:1)
Голы: 1:0 – Панченко, 13; 1:1 – Осинов, 40; 2:1 – Бечирай, 51.
Балтика (Калининград) – Сибирь (Новосибирск) – 1:1 (0:1)
Голы: 0:1 – Кушнирук, 20; 1:1 – Почивалин, 69.
Шинник (Ярославль) – Сокол (Саратов) – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Дзахов, 85.
Источник: Бомбардир.ру