ФНЛ. Гол Панченко помог «Динамо» обыграть «Мордовию» и другие результаты

В матче 33-го тура первенства ФНЛ московское «Динамо» на своем поле одержало победу над «Мордовией» – 2:1. Автором решающего гола стал Фатош Бечирай.

Напомним, московский клуб досрочно обеспечил себе выход в РФПЛ на следующий сезон.

В других встречах «Балтика» сыграла вничью с «Сибирью», «Шинник» с минимальным счетом одолел «Сокол».

Первенство ФНЛ. 33-й тур

Динамо (Москва) – Мордовия (Саранск) – 2:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Панченко, 13; 1:1 – Осинов, 40; 2:1 – Бечирай, 51.

Балтика (Калининград) – Сибирь (Новосибирск) – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Кушнирук, 20; 1:1 – Почивалин, 69.

Шинник (Ярославль) – Сокол (Саратов) – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Дзахов, 85.

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