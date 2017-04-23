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  • Будогосский: «Вынужден согласиться с Семиным – судья Иванов допустил ошибки»

Будогосский: «Вынужден согласиться с Семиным – судья Иванов допустил ошибки»

23 апреля 2017, 15:33
9

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский признал, что арбитр Сергей Иванов допустил ряд неверных решений в матче 24-го тура РФПЛ между «Локомотивом» и «Амкаром» (3:3).

В частности, рефери ошибочно назначил пенальти и засчитал гол из офсайда в ворота московского клуба. После игры Иванов принес извинения главному тренеру железнодорожников Юрию Семину.

– С глубоким сожалением вынужден согласиться со мнением Юрия Павловича Семина и Ильи Геркуса – в этом матче были допущены ошибки. Оценку им даст контрольно-квалификационная комиссия. Далее мы будем действовать в правовом поле. Если ошибки арбитра подтвердит комиссия, в соответствии с нашими нормативными документами судья может оказаться на лавке в течение определенного количества туров. На что наработал – то и получил, это наш принцип.

– Есть информация, что Иванов принес «Локомотиву» извинения. Верно ли это?

– Могу сказать больше – мне звонил Юрий Павлович Семин и высказывал свои замечания. Абсолютно нормальный диалог. Претензии со стороны Семина являются обоснованными, о чем я ему и сказал.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» будет добиваться наказания для Иванова за неверные решения.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Будогосский Андрей Иванов Cергей
Комментарии (9)
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polt
1492951994
Судейский беспредел. Квалификация ниже не куда, такие у нас судьи, все куплено... Не когда не понимал, что там делают два чучела на линии ворот. Судьи в этом сезоне вершат исходы матчей и им за это НИЧЕГО. Класс!
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Ортапед
1492954110
Нахрена такой чемпионат нужен если,такое судейство.То команды сливают,то элементарных нарушений "не видят".Все хотят бабло.
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пряник929
1492954299
Я, как болельщик Арсенала, в трех матчах с Оренбургом, Зенитом и Локомотивом судьи мягко гоаоря косячили, я был очень недоволен... но в этом туре судьи просто чегото нажрались и творят в каждом матче беспредел.... Прра ввести видеоповторы, переигровки и личную ответственность судей. Что б судья судил по правилам, а если прощелкал или не увидел или не уверен, то пусть смотрит видео или спрашивает четырех своих помощников.... Надоел этот дурдом с таким судейством.
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radga
1492961529
Ну вот опять наступаем на те-же грабли. Судейство не соответствует уровню футбола. Об этом говорю в дес
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radga
1492961692
Пока не будут наказывать судей фининсово и вдобавок лишения прав судить следующие матчи на один год - этот беспредел будет продолжаться.
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Нас Много
1492964694
Лишение прав судить будет означать полный дефицит судей...
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виктоша
1493014483
Однозначно с судейством что-то надо делать. Добавили арбитров за воротами, еще каких-то... А толку нет. Один левый свисток - и все, какая-то команда пролетает мимо еврокубков или вылетает в другую лигу. А это деньги, престиж, интересы болельщиков. Надо как в хоккее или теннисе - повторы. Или переигровки. Или что-то еще. Но надо.
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