Будогосский: «Вынужден согласиться с Семиным – судья Иванов допустил ошибки»

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский признал, что арбитр Сергей Иванов допустил ряд неверных решений в матче 24-го тура РФПЛ между «Локомотивом» и «Амкаром» (3:3).

В частности, рефери ошибочно назначил пенальти и засчитал гол из офсайда в ворота московского клуба. После игры Иванов принес извинения главному тренеру железнодорожников Юрию Семину.

– С глубоким сожалением вынужден согласиться со мнением Юрия Павловича Семина и Ильи Геркуса – в этом матче были допущены ошибки. Оценку им даст контрольно-квалификационная комиссия. Далее мы будем действовать в правовом поле. Если ошибки арбитра подтвердит комиссия, в соответствии с нашими нормативными документами судья может оказаться на лавке в течение определенного количества туров. На что наработал – то и получил, это наш принцип.

– Есть информация, что Иванов принес «Локомотиву» извинения. Верно ли это?

– Могу сказать больше – мне звонил Юрий Павлович Семин и высказывал свои замечания. Абсолютно нормальный диалог. Претензии со стороны Семина являются обоснованными, о чем я ему и сказал.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» будет добиваться наказания для Иванова за неверные решения.

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