Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Судья Иванов после матча «Локомотив» – «Амкар» принес Семину извинения

    Судья Сергей Иванов, обслуживавший матч 24-го тура РФПЛ между «Локомотивом» и «Амкаром» (3:3), после игры принес извинения главному тренеру железнодорожников Юрию Семину. Напомним, арбитр назначил в ворота столичного клуба пенальти, которого на самом деле не было.

    «Все видели, что Семин высказал претензии арбитру прямо на поле. Позднее в подтрибунных помещениях Иванов принес главному тренеру свои извинения за ошибки, которые решили исход матча», – сказал источник, знакомы с ситуацией.

    Сообщатеся, что специалист ответил арбитру.

    «А что это изменит? Я не говорю о том, что было между нами. Мне от этих извинений ни тепло, ни холодно», – сказал Семин.

    «Локомотив» располагается на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата России.

    Фантазиста: угадай события Эль Класико и выиграй призы от «Темпл Бар»

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.04.2017 23:23
    Рекомендуем
    Комментарии24
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 23 апреля 2017, 10:21

      да ладно ныть, что было то было, не только паравозы так попадали, а так же многие другие клубы)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1495

      Супермачо > Lev Aleks 23 апреля 2017, 11:30

      Так при чём тут нытьё? Я не за "Локо" болею, например. Сам же говоришь, что попадали многие клубы. Именно от этого урода уже сколько пострадавших. И какого хера он до сих пор судит? В этом и беда, что им ничего не бывает. Извинился и порядок. В любой структуре нормальной профессионально непригодных быстро выводят за двери. А по нынешней реальности пинка под зад с работы можно получить просто за ошибку, даже нечаянную.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3410

      mdu86 23 апреля 2017, 09:30

      А толку?! 2 очка не вернуть

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1557

      Mahone 23 апреля 2017, 09:19

      Хотя очки то забрал,только паровоз пошел вверх!!!!!!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1557

      Mahone 23 апреля 2017, 09:18

      И такое бывает? Красавчик!!!!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +134

      vinsent 23 апреля 2017, 08:09

      PS игрочка Амкара дисквалифицировать матчей на 5 чтоб другим было не повадно

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +134

      vinsent 23 апреля 2017, 07:53

      че то Серёня жжёт.... что то пошло не так..... наверно надо на фнл потренироваться землячёк!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +876

      Вадим 1972 23 апреля 2017, 06:06

      Сначала очки отобрал, а потом просто извинился. НОРМАЛЬНО. Сёмину надо было ему челюсть сломать, а потом извиниться ! Да и свисток в одно месте засунуть не помешало бы !

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +684

      Докторо123 23 апреля 2017, 05:29

      Все подумали : Пусть засунет свои извинения в **** !

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +826

      alex kidn 23 апреля 2017, 04:30

      А когда нибудь было, что меняли результат матча из за судейской ошибки

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +476

      sergey_86-76 > alex kidn 23 апреля 2017, 05:19

      Помню только случаи, когда за вторую желтую судья забывал удалять игрока, тогда назначались переигровки. кстати один такой случай был и у "Локомотива" в еврокубках. других подобных вещей не припомню.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +183

      бочаров 23 апреля 2017, 04:27

      Иванову надо было коньячка принести Сёмину,а не извенения.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11