Судья Иванов после матча «Локомотив» – «Амкар» принес Семину извинения

Судья Сергей Иванов, обслуживавший матч 24-го тура РФПЛ между «Локомотивом» и «Амкаром» (3:3), после игры принес извинения главному тренеру железнодорожников Юрию Семину. Напомним, арбитр назначил в ворота столичного клуба пенальти, которого на самом деле не было.

«Все видели, что Семин высказал претензии арбитру прямо на поле. Позднее в подтрибунных помещениях Иванов принес главному тренеру свои извинения за ошибки, которые решили исход матча», – сказал источник, знакомы с ситуацией.

Сообщатеся, что специалист ответил арбитру.

«А что это изменит? Я не говорю о том, что было между нами. Мне от этих извинений ни тепло, ни холодно», – сказал Семин.

«Локомотив» располагается на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата России.

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