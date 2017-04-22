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  • Судья Иванов после матча «Локомотив» – «Амкар» принес Семину извинения

Судья Иванов после матча «Локомотив» – «Амкар» принес Семину извинения

22 апреля 2017, 23:23
23

Судья Сергей Иванов, обслуживавший матч 24-го тура РФПЛ между «Локомотивом» и «Амкаром» (3:3), после игры принес извинения главному тренеру железнодорожников Юрию Семину. Напомним, арбитр назначил в ворота столичного клуба пенальти, которого на самом деле не было.

«Все видели, что Семин высказал претензии арбитру прямо на поле. Позднее в подтрибунных помещениях Иванов принес главному тренеру свои извинения за ошибки, которые решили исход матча», – сказал источник, знакомы с ситуацией.

Сообщатеся, что специалист ответил арбитру.

«А что это изменит? Я не говорю о том, что было между нами. Мне от этих извинений ни тепло, ни холодно», – сказал Семин.

«Локомотив» располагается на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата России.

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Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Локомотив Амкар-Пермь Семин Юрий Иванов Cергей
Комментарии (23)
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Freyk
1492892773
Семин опять хамит, любой человек иногда ошибается в своей профессии, и уж тем более нет ни одного идеального судьи. Самое главное, что ошибки были непреднамеренными, и извинения арбитра доказывают это. А Семин как базарная бабка продолжает желчью изливаться.
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dok66
1492892927
Какой-то вброс непонятный . в первый раз слышу , чтобы сразу после матча судья принес извинения тренеру за свои решения по ходу матча . И что бы это значило ?....
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DZHEK_VOROBEY1987
1492893231
Нужно уже давно вводить видео повторы.
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tilvan
1492896128
никто бы сейчас не обсуждал эти ошибки играй Локо действительно сильнее Амкара
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Супермачо
1492902213
Эта мразь облезлая уже столько накосячила, что в радиусе 42 км. от мяча не должна находиться. А его в следующем туре премьер-лиги опять на матч назначат.
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serglider
1492902498
Оооо, грядет новая мода - судья запаровший матч после оного прилюдно кается, просит прощение, рвет на голове волосы (если они у его есть))) льет слезы... У японцев такое практикуется, на высоком уровне, к стати... Но мне понравился больше китайский "опыт", там сотрудники филиалов по продаже мобильных телефонов не выполнивших план продаж, делают несколько кругов вокруг филиала на... четвереньках! Вот бы здорово было если арбитр после матча признавая свои ошибки не просто извинялся, а делал еще пару-тройку кругов на четвереньках вокруг стадиона...
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бочаров
1492910873
Иванову надо было коньячка принести Сёмину,а не извенения.
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Вадим 1972
1492916804
Сначала очки отобрал, а потом просто извинился. НОРМАЛЬНО. Сёмину надо было ему челюсть сломать, а потом извиниться ! Да и свисток в одно месте засунуть не помешало бы !
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vinsent
1492924194
PS игрочка Амкара дисквалифицировать матчей на 5 чтоб другим было не повадно
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mdu86
1492929034
А толку?! 2 очка не вернуть
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