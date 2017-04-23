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  • Геркус: «Локомотив» предпримет все возможное, чтобы действия судьи Иванова не остались безнаказанными»

Геркус: «Локомотив» предпримет все возможное, чтобы действия судьи Иванова не остались безнаказанными»

23 апреля 2017, 14:30
9

Президент «Локомотива» Илья Геркус заявил, что московский клуб будет требовать, чтобы арбитр Сергей Иванов, который обслуживал матч 24-го тура РФПЛ против «Амкара» (3:3), понес наказание за свои решения в игре.

Отметим, что в данной встрече арбитр ошибочно поставил пенальти и засчитал гол из офсайда в ворота железнодорожников.

«Мы предпримем все возможное в рамках действующих процедур, чтобы подобные действия не оставались безнаказанными. Будем требовать наказания главного судьи и линейного, непосредственно участвовавшего в эпизоде с несправедливым назначением пенальти и голом, забитым с многочисленными, а мы насчитали четыре, нарушениями правил», – сказал Геркус.

Ранее сообщалось, что Иванов принес извинения главному тренеру «Локомотива» Юрию Семину.

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Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Локомотив Геркус Илья Иванов Cергей
Комментарии (9)
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Dominator777
1492948100
Все так, вот только возможностей у локо наказать судью нет абсолютно никаких!
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zra78
1492948800
Да зачем?
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Fanfurik
1492949952
А толку то 3 очка все равно не вернуть
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LokoGoGo
1492952370
ну грамотно упал-то там в штрафной
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la verdad
1492952515
Заказали судьишку? :)
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84aivengo
1492958435
объединитесь с президентом урала...
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Павелий
1492959427
Напомню, что именно этот судья судил матч Зенит - Спартак (4:2), который вызвал массу вопросов.
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Супермачо
1492960970
Ага, он уже после питерского беспредела понес наказание, через тур опять назначение получит на центральную игру.
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