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    Геркус: «Локомотив» предпримет все возможное, чтобы действия судьи Иванова не остались безнаказанными»

    Президент «Локомотива» Илья Геркус заявил, что московский клуб будет требовать, чтобы арбитр Сергей Иванов, который обслуживал матч 24-го тура РФПЛ против «Амкара» (3:3), понес наказание за свои решения в игре.

    Отметим, что в данной встрече арбитр ошибочно поставил пенальти и засчитал гол из офсайда в ворота железнодорожников.

    «Мы предпримем все возможное в рамках действующих процедур, чтобы подобные действия не оставались безнаказанными. Будем требовать наказания главного судьи и линейного, непосредственно участвовавшего в эпизоде с несправедливым назначением пенальти и голом, забитым с многочисленными, а мы насчитали четыре, нарушениями правил», – сказал Геркус.

    Ранее сообщалось, что Иванов принес извинения главному тренеру «Локомотива» Юрию Семину.

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    Источник: ТАСС

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    23.04.2017 14:30
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо 23 апреля 2017, 18:22

      Ага, он уже после питерского беспредела понес наказание, через тур опять назначение получит на центральную игру.

      1
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      Рейтинг: +5879

      Павелий 23 апреля 2017, 17:57

      Напомню, что именно этот судья судил матч Зенит - Спартак (4:2), который вызвал массу вопросов.

      1
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 23 апреля 2017, 17:40

      объединитесь с президентом урала...

      0
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 23 апреля 2017, 16:01

      Заказали судьишку? :)

      0
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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 23 апреля 2017, 15:59

      ну грамотно упал-то там в штрафной

      0
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      Рейтинг: +70

      Fanfurik 23 апреля 2017, 15:19

      А толку то 3 очка все равно не вернуть

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      Рейтинг: +33709

      zra78 23 апреля 2017, 15:00

      Да зачем?

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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 23 апреля 2017, 14:48

      Все так, вот только возможностей у локо наказать судью нет абсолютно никаких!

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      Рейтинг: +242

      евгений ___ > Dominator777 23 апреля 2017, 15:18

      Может быть. Но судьи назначенные на следующие матчи с участием Локомотива, будут предусмотрительней.

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