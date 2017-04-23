Геркус: «Локомотив» предпримет все возможное, чтобы действия судьи Иванова не остались безнаказанными»

Ага, он уже после питерского беспредела понес наказание, через тур опять назначение получит на центральную игру.
Президент «Локомотива» Илья Геркус заявил, что московский клуб будет требовать, чтобы арбитр Сергей Иванов, который обслуживал матч 24-го тура РФПЛ против «Амкара» (3:3), понес наказание за свои решения в игре.
Отметим, что в данной встрече арбитр ошибочно поставил пенальти и засчитал гол из офсайда в ворота железнодорожников.
«Мы предпримем все возможное в рамках действующих процедур, чтобы подобные действия не оставались безнаказанными. Будем требовать наказания главного судьи и линейного, непосредственно участвовавшего в эпизоде с несправедливым назначением пенальти и голом, забитым с многочисленными, а мы насчитали четыре, нарушениями правил», – сказал Геркус.
Ранее сообщалось, что Иванов принес извинения главному тренеру «Локомотива» Юрию Семину.
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