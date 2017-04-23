Геркус: «Локомотив» предпримет все возможное, чтобы действия судьи Иванова не остались безнаказанными»

Президент «Локомотива» Илья Геркус заявил, что московский клуб будет требовать, чтобы арбитр Сергей Иванов, который обслуживал матч 24-го тура РФПЛ против «Амкара» (3:3), понес наказание за свои решения в игре.

Отметим, что в данной встрече арбитр ошибочно поставил пенальти и засчитал гол из офсайда в ворота железнодорожников.

«Мы предпримем все возможное в рамках действующих процедур, чтобы подобные действия не оставались безнаказанными. Будем требовать наказания главного судьи и линейного, непосредственно участвовавшего в эпизоде с несправедливым назначением пенальти и голом, забитым с многочисленными, а мы насчитали четыре, нарушениями правил», – сказал Геркус.

Ранее сообщалось, что Иванов принес извинения главному тренеру «Локомотива» Юрию Семину.

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