Будогосский: «Арбитр имел право поменять желтую карточку Глушакова на красную»

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский прокомментировал эпизод с удалением полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова в матче с «Ростовом» (0:3) в 24-м туре РФПЛ. Арбитр встречи Михаил Вилков первоначально показал игроку желтую карточку за грубую игру, но затем пересмотрел свое решение, удалив хавбека с поля.

«Надо понимать, что судья имеет право изменить свое решение, в том числе и по карточке – до тех пор, пока игра не возобновлена. Если желтая карточка переходит на красную – сначала увидел нарушение, а потом понял, что нарушение носит серьезный характер для здоровья игрока, против которого нарушены правила – арбитр имеет право усилить дисциплинарную санкцию и поменять желтую карточку на красную. И это не является ошибкой, это вполне законное решение. За это оценка не снижается. А вот когда красная карточка меняется на желтую, это уже методическая ошибка. Вилков имел право принять то решение, которое он принял», – заявил Будогосский.

«Спартак» после 24 матчей лидирует в турнирной таблице РФПЛ, опережая ЦСКА на семь очков.