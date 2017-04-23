Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Будогосский: «Арбитр имел право поменять желтую карточку Глушакова на красную»

    Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский прокомментировал эпизод с удалением полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова в матче с «Ростовом» (0:3) в 24-м туре РФПЛ. Арбитр встречи Михаил Вилков первоначально показал игроку желтую карточку за грубую игру, но затем пересмотрел свое решение, удалив хавбека с поля.

    «Надо понимать, что судья имеет право изменить свое решение, в том числе и по карточке – до тех пор, пока игра не возобновлена. Если желтая карточка переходит на красную – сначала увидел нарушение, а потом понял, что нарушение носит серьезный характер для здоровья игрока, против которого нарушены правила – арбитр имеет право усилить дисциплинарную санкцию и поменять желтую карточку на красную. И это не является ошибкой, это вполне законное решение. За это оценка не снижается. А вот когда красная карточка меняется на желтую, это уже методическая ошибка. Вилков имел право принять то решение, которое он принял», – заявил Будогосский.

    «Спартак» после 24 матчей лидирует в турнирной таблице РФПЛ, опережая ЦСКА на семь очков.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.04.2017 06:06
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +8019

      nik55 23 апреля 2017, 09:31

      у судей беспредел был есть и будет----пока не появится возможность жалоб на судей

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +509

      Baggio1986 23 апреля 2017, 07:45

      Там на желтую то не тянет,цирк какой-то развели.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +528

      КЭТиК 23 апреля 2017, 07:06

      Только если действовать последовательно, то затем нужно было удалять Азмуна, там фол гораздо грубее был.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11