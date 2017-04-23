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    Белоус заявил, что Еськов мог принять верные решения

    Бывший функционер «Локомотива» и «Ростова» Юрий Белоус поделился мнением о судействе Алексея Еськова в матче 24-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Уралом». Напомним, арбитр удалил трех футболистов гостей, а встреча завершилась победой питерского клуба с счетом 2:0.

    – Как оцените судейство Еськова с удалением трех игроков «Урала»?

    – Виртуально все выглядит ужасно – судья удалил троих, а в реальности другая картина. Если судейская коллегия будет разбирать каждый эпизод отдельно, то, весьма вероятно, признает, что Еськов принимал верные решения. В моменте с первым удалением Бикфалви выбил мяч, но дальше его движение по этому ужасному полю было такое, что он въехал в голеностоп Смольникову. Что касается второй красной карточки, то она была Павлюченко абсолютно заслужена: нельзя так эмоционально реагировать на решение арбитра и так далее. Что касается удаления Емельянова, то его, конечно, спровоцировал Дзюба, чей прямой удар в лицо Роману судья не увидел. Эта потасовка произошла после гола, который забил Иванович, поэтому главному арбитру было сложно все рассмотреть в большой толпе – но у него есть помощники, которые должны ему подсказывать.

    – Разговоры о том, что судьи на новом стадионе судьи возвращают «Зениту» старые долги, беспочвенны?

    – Да нет, никаких никто ничего не будет. Думаю, что «Зениту» стоит искать проблемы в самом себе и разбираться с самим собой. Потому что «Урал» возил его до первого и одновременно второго удаления, а при счете 1:0 мог ввосьмером забить гол.

    Источник: Euro-football.ru

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    23.04.2017 01:36
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1883

      Nevsky_RU 23 апреля 2017, 12:33

      "Да нет, никаких никто ничего не будет" - вот это точно про нынешний Зенит

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      Рейтинг: +1495

      Супермачо 23 апреля 2017, 11:54

      "Да нет, никаких никто ничего не будет". Жесть просто, а не фраза. Что он этим хотел сказать???

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      Рейтинг: +651

      andrebest4 > Супермачо 23 апреля 2017, 13:04

      да ничего не хотел он сказать..просто не нашел нужного ответа на прямой вопрос

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 23 апреля 2017, 08:50

      возил? это ваш поезд все возят кто кого еще возил они сидели в 10 у своих ворот и иногда выскакивали на провалившихся как всегда дырявых защитников Зенита вот и весь рисунок игры

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      Рейтинг: +583

      MURAD F. A. > Garrincha58 23 апреля 2017, 10:02

      после такой игры зенита надо сопеть тихо в подушку, а не высказываться (я это как нейтральный болельщик)

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