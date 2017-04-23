Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Белоус заявил, что Еськов мог принять верные решения

23 апреля 2017, 01:36
5

Бывший функционер «Локомотива» и «Ростова» Юрий Белоус поделился мнением о судействе Алексея Еськова в матче 24-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Уралом». Напомним, арбитр удалил трех футболистов гостей, а встреча завершилась победой питерского клуба с счетом 2:0.

– Как оцените судейство Еськова с удалением трех игроков «Урала»?

– Виртуально все выглядит ужасно – судья удалил троих, а в реальности другая картина. Если судейская коллегия будет разбирать каждый эпизод отдельно, то, весьма вероятно, признает, что Еськов принимал верные решения. В моменте с первым удалением Бикфалви выбил мяч, но дальше его движение по этому ужасному полю было такое, что он въехал в голеностоп Смольникову. Что касается второй красной карточки, то она была Павлюченко абсолютно заслужена: нельзя так эмоционально реагировать на решение арбитра и так далее. Что касается удаления Емельянова, то его, конечно, спровоцировал Дзюба, чей прямой удар в лицо Роману судья не увидел. Эта потасовка произошла после гола, который забил Иванович, поэтому главному арбитру было сложно все рассмотреть в большой толпе – но у него есть помощники, которые должны ему подсказывать.

– Разговоры о том, что судьи на новом стадионе судьи возвращают «Зениту» старые долги, беспочвенны?

– Да нет, никаких никто ничего не будет. Думаю, что «Зениту» стоит искать проблемы в самом себе и разбираться с самим собой. Потому что «Урал» возил его до первого и одновременно второго удаления, а при счете 1:0 мог ввосьмером забить гол.

Источник: Euro-football.ru
Россия. Премьер-лига Урал Зенит Павлюченко Роман Дзюба Артем Емельянов Роман Бикфалви Эрик Еськов Алексей
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Garrincha58
1492926645
возил? это ваш поезд все возят кто кого еще возил они сидели в 10 у своих ворот и иногда выскакивали на провалившихся как всегда дырявых защитников Зенита вот и весь рисунок игры
Ответить
Супермачо
1492937650
"Да нет, никаких никто ничего не будет". Жесть просто, а не фраза. Что он этим хотел сказать???
Ответить
Nevsky_RU
1492940027
"Да нет, никаких никто ничего не будет" - вот это точно про нынешний Зенит
Ответить
Главные новости
Новая информация о поиске «Спартаком» вингера
15:30
1
Глава РЖД принял решение по трансферу Карпукаса в «Зенит»
14:39
7
Тикнизян отказал топ-клубу РПЛ ради «Олимпиакоса»
14:32
7
«Локомотив» продаст Батракова «Галатасараю», но при одном условии
14:20
4
Глава РЖД определился с будущим Галактионова в «Локомотиве»
14:12
4
«Динамо» предложило 6 миллионов за чилийского вингера
13:57
3
Команде академии «Спартака» запретили участвовать в кубке Глушакова
13:45
6
Глава РЖД прибыл на базу «Локомотива» для обсуждения трансферов Батракова и Карпукаса
13:19
5
Кириченко назвал российских футболистов, способных заиграть в Европе
13:08
4
Реакция Канчельскиса на назначение Слуцкого в сборную России по медиафутболу
12:56
1
Все новости
Все новости
Оздоев: «Чемпионат Греции сильнее РПЛ»
15:44
ФотоКарпин посетил матч аутсайдеров РПЛ
15:15
5
Стали известны стартовые составы на матч ЦСКА – «Факел»: 15 августа 2026
15:05
1
Гусев ответил, есть ли у Тюкавина мотивация выступать за «Динамо»
14:54
«Динамо» предложило 6 миллионов за чилийского вингера
13:57
3
Команде академии «Спартака» запретили участвовать в кубке Глушакова
13:45
6
Орлов уличил игроков «Зенита» в непрофессионализме
13:34
1
Глава РЖД прибыл на базу «Локомотива» для обсуждения трансферов Батракова и Карпукаса
13:19
5
Кириченко назвал российских футболистов, способных заиграть в Европе
13:08
4
Даку высказался о дебюте за «Спартак»
12:40
10
«Зенит» объявил об уходе игрока в «Крылья Советов»
12:08
12
Гусев раскрыл клуб, который предлагал ему контракт после ухода из «Динамо»
11:59
2
Мостовой – о потенциальном новичке «Краснодара»: «Фамилия обязывает в «Спартак»!»
11:53
15
Вера прояснил свое будущее в «Локомотиве»
11:40
2
В ЦСКА встали на защиту Баринова: «Так нельзя говорить»
11:17
4
Кириченко сделал заявление о возвращении Бердыева в РПЛ
10:59
Гусев честно ответил, может ли он снова стать помощником главного тренера
10:51
1
Махачкалинское «Динамо» готово продать третьего самого дорогого игрока команды
10:44
1
Где смотреть матч «Балтика» – «Спартак»: во сколько прямая трансляция: 16 августа 2026
10:39
Где смотреть матч «Крылья Советов» – «Динамо Мх»: во сколько прямая трансляция: 16 августа 2026
10:37
Где смотреть матч «Зенит» – «Динамо»: во сколько прямая трансляция: 16 августа 2026
10:35
Калиниченко высказался о решении Тимощука и Семака остаться в «Зените» после начала СВО
10:27
7
Икарди предложили еще одному клубу РПЛ
09:53
3
Игрока «Зенита» заподозрили в лишнем весе
09:47
4
Кириченко сформулировал проблему ЦСКА
09:33
Глава РПЛ определил, кто сейчас лицо лиги
09:25
3
Тренер «Галатасарая» попросил быстрее купить Батракова
09:01
1
Радимов двумя словами описал ближайшего соперника России
08:29
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+