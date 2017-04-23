Белоус заявил, что Еськов мог принять верные решения

Бывший функционер «Локомотива» и «Ростова» Юрий Белоус поделился мнением о судействе Алексея Еськова в матче 24-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Уралом». Напомним, арбитр удалил трех футболистов гостей, а встреча завершилась победой питерского клуба с счетом 2:0.

– Как оцените судейство Еськова с удалением трех игроков «Урала»?

– Виртуально все выглядит ужасно – судья удалил троих, а в реальности другая картина. Если судейская коллегия будет разбирать каждый эпизод отдельно, то, весьма вероятно, признает, что Еськов принимал верные решения. В моменте с первым удалением Бикфалви выбил мяч, но дальше его движение по этому ужасному полю было такое, что он въехал в голеностоп Смольникову. Что касается второй красной карточки, то она была Павлюченко абсолютно заслужена: нельзя так эмоционально реагировать на решение арбитра и так далее. Что касается удаления Емельянова, то его, конечно, спровоцировал Дзюба, чей прямой удар в лицо Роману судья не увидел. Эта потасовка произошла после гола, который забил Иванович, поэтому главному арбитру было сложно все рассмотреть в большой толпе – но у него есть помощники, которые должны ему подсказывать.

– Разговоры о том, что судьи на новом стадионе судьи возвращают «Зениту» старые долги, беспочвенны?

– Да нет, никаких никто ничего не будет. Думаю, что «Зениту» стоит искать проблемы в самом себе и разбираться с самим собой. Потому что «Урал» возил его до первого и одновременно второго удаления, а при счете 1:0 мог ввосьмером забить гол.