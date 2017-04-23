Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Рахимов: «Если бы не гол «Анжи», игра была бы более открытая, и у «Терека» было бы больше шансов»

    Главный тренер «Терека» Рашид Рахимов поделился эмоциями от матча 24-го тура чемпионата России против «Анжи» (0:1). По словам специалиста, это не первый матч, когда грозненцам не удается вскрыть оборону соперника.

    – Мы допустили глупую ошибку, когда выпустили соперника в контратаку с углового флажка. Это нужно долго разбирать. После этого соперник стал организованнее и глубже играть в обороне. Мы не смогли, не в первый раз, вскрыть оборону соперника. И отсюда это неприятное поражение. Пропускаем удары, терпим удары. Посмотрим, сколько их выдержим, надеюсь, будем их пропускать поменьше.

    – Можно ли сказать, что «Анжи» играл особенно хорошо?

    – Я бы не сказал, что они играли особенно хорошо. Если анализировать всю игру, они сделали очень правильно, после забитого мяча опустились глубже и стали играть плотнее, постоянно навязывать борьбу. Если заметили, в контратаки их защитники и опорники не подключались. При отборе мяча нам было тяжело перейти в контратаку. При потере мяча они тут же создавали плотность. У нас возникали проблемы с контролем мяча. Если бы не этот гол, игра была бы более открытая, и у нас было бы больше шансов.

    «Терек» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице РФПЛ, имея в своем активе 33 очка.

    Источник: ФК «Ахмат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.04.2017 01:14
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 23 апреля 2017, 13:57

      если бы был тренер то у команды была бы игра а так как будто без тренера

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1516

      Тазит 23 апреля 2017, 09:55

      Если бы да кабы...
      Не можешь - уходи!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2411

      Борз-95 23 апреля 2017, 08:17

      Анжи с победой,ну а Тереку не унывать,будет в ЕК в след.сезоне

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 23 апреля 2017, 02:43

      Если бы в команде играл Лионель Месси и Криштиану Роналду, то Терек играл бы в ЛЧ...)))

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11