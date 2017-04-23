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  • Рахимов: «Если бы не гол «Анжи», игра была бы более открытая, и у «Терека» было бы больше шансов»

Рахимов: «Если бы не гол «Анжи», игра была бы более открытая, и у «Терека» было бы больше шансов»

23 апреля 2017, 01:14
4

Главный тренер «Терека» Рашид Рахимов поделился эмоциями от матча 24-го тура чемпионата России против «Анжи» (0:1). По словам специалиста, это не первый матч, когда грозненцам не удается вскрыть оборону соперника.

– Мы допустили глупую ошибку, когда выпустили соперника в контратаку с углового флажка. Это нужно долго разбирать. После этого соперник стал организованнее и глубже играть в обороне. Мы не смогли, не в первый раз, вскрыть оборону соперника. И отсюда это неприятное поражение. Пропускаем удары, терпим удары. Посмотрим, сколько их выдержим, надеюсь, будем их пропускать поменьше.

– Можно ли сказать, что «Анжи» играл особенно хорошо?

– Я бы не сказал, что они играли особенно хорошо. Если анализировать всю игру, они сделали очень правильно, после забитого мяча опустились глубже и стали играть плотнее, постоянно навязывать борьбу. Если заметили, в контратаки их защитники и опорники не подключались. При отборе мяча нам было тяжело перейти в контратаку. При потере мяча они тут же создавали плотность. У нас возникали проблемы с контролем мяча. Если бы не этот гол, игра была бы более открытая, и у нас было бы больше шансов.

«Терек» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице РФПЛ, имея в своем активе 33 очка.

Источник: ФК «Ахмат»
Россия. Премьер-лига Ахмат Анжи Рахимов Рашид
Комментарии (4)
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a-rakhmatov
1492904580
Если бы в команде играл Лионель Месси и Криштиану Роналду, то Терек играл бы в ЛЧ...)))
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Борз-95
1492924652
Анжи с победой,ну а Тереку не унывать,будет в ЕК в след.сезоне
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Тазит
1492930532
Если бы да кабы... Не можешь - уходи!
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x-x-x-x-x
1492945022
если бы был тренер то у команды была бы игра а так как будто без тренера
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