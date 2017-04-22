Мутко: «Удаление Глушакова? Ну а что? Прямой ногой пошел в ногу, мог сломать просто»

Президент РФС Виталий Мутко прокомментировал итог матча 24-го тура РФПЛ, в котором «Спартак» в гостях крупно уступил «Ростову» (0:3). По словам функционера, удаление полузащитника красно-белых Дениса Глушакова было заслуженным.

«Удаление Глушакова? Ну а что? Прямой ногой пошел в ногу, мог сломать просто. Бывают у каждой команды неудачные игры, и у футболистов. Вот «Спартак» провел этот матч неудачно, вот и все. Кого тут винить? «Ростов» был лучше и победил заслуженно. Никто не умаляет заслуг «Спартака», но он сыграл сегодня неудачно. Бывают такие игры, их надо пережить и готовиться к следующим матчам», – сказал Мутко.

После этого матча «Спартак» единолично продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата России, а «Ростов» поднялся на пятое место.