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    Мутко: «Удаление Глушакова? Ну а что? Прямой ногой пошел в ногу, мог сломать просто»

    Президент РФС Виталий Мутко прокомментировал итог матча 24-го тура РФПЛ, в котором «Спартак» в гостях крупно уступил «Ростову» (0:3). По словам функционера, удаление полузащитника красно-белых Дениса Глушакова было заслуженным.

    «Удаление Глушакова? Ну а что? Прямой ногой пошел в ногу, мог сломать просто. Бывают у каждой команды неудачные игры, и у футболистов. Вот «Спартак» провел этот матч неудачно, вот и все. Кого тут винить? «Ростов» был лучше и победил заслуженно. Никто не умаляет заслуг «Спартака», но он сыграл сегодня неудачно. Бывают такие игры, их надо пережить и готовиться к следующим матчам», – сказал Мутко.

    После этого матча «Спартак» единолично продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата России, а «Ростов» поднялся на пятое место.

    Источник: Р-Спорт

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    22.04.2017 21:33
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +125

      Михаил Спартач 23 апреля 2017, 01:18

      Мутко надо пережить и готовиться к следующим матчам.)))

      0
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      Рейтинг: +1137

      MDAR 23 апреля 2017, 01:06

      Жаль что тебе голову не сломали. Советую пересмотреть этот момент, где мяч и где нога мутко.

      0
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      Рейтинг: +151

      valdemar47 23 апреля 2017, 00:18

      Такие люди как Мутко, Гинер и Фурсенко загубили весь Российский футбол. Они должны сидеть в тюрьме за коррупцию.

      0
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      Рейтинг: +130

      Бульба 22 апреля 2017, 23:06

      Мудго, так то Глушак играл в мяч

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      Рейтинг: +1430

      DZHEK_VOROBEY1987 22 апреля 2017, 22:49

      Поражение по делу,а удаление нет.

      1
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      Рейтинг: +651

      andrebest4 22 апреля 2017, 22:08

      мутко походу другую игру смотрел

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      Рейтинг: +18968

      zico2205 > andrebest4 22 апреля 2017, 22:12

      Охренеть.....Как в Москве двух ростовчан удалили и потом гол забили- вы язык в жопу засунули....А здесь при 3:0 и без всяких надежд на спасение, выгораживаете костолома??? Какие то вы убогие...

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      Рейтинг: +18968

      zico2205 22 апреля 2017, 21:50

      Если кто играл в футбол, тот понял. что Глушакова надо было удалять еще примерно за полчаса до этого.....Итог матча,уже к этому моменту был предрешен...Не думаю,что кто-то сможет отыграть 3 мяча в Ростове за полчаса....Этот товарищ просто не умеет проигрывать и начал просто хамить и стараться кого-нибудь сломать....Еще до удаления, были 2 момента,где он заслуживал горчичника,но судья ,понимая ,что Денис- капитан команды его прощал...А не стоило бы...А в моменте с удалением, он дважды специально действовал очень грубо, особенно во втором случае и удаление было более чем закономерным...Посмотрим, как его накажет КДК ??? Есть просто некоторые попросту костоломы в футболе ,которых надо просто гнать в шею...Это ребята .извините не хоккей и не регби....И надо уважать коллег по профессии, а не посылать их в больничку...А Глушакову надо вставить таких пилюлей , чтобы на будущее даже не думал об этом...

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      Рейтинг: +2119

      OldenVad > zico2205 22 апреля 2017, 21:59

      Извини, но там желтой не пахло, не то что прямой красной. Эмоции были.

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      Рейтинг: +18968

      zico2205 > klifS 22 апреля 2017, 22:09

      Ты еще поной, что и поражение Спартака было из-за удаления...Умейте хоть с честью проигрывать достойному сопернику...

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      Рейтинг: +18968

      zico2205 > klifS 22 апреля 2017, 22:20

      Вообще то я написал, что Спартак достоин в этом году чемпионства!!! А по Глушакову- просмотри еще раз матч и увидишь ...Он реально заслуживал два удаления...Я знаю,когда играют жестко, а когда жестоко, с целью нанесения травмы...( Сам играл более 15 лет и тренировал не один год )

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      Рейтинг: +18968

      zico2205 > klifS 22 апреля 2017, 22:34

      Родной мой....Я видел Глушакова еще в Миллерово пацаном и знаю ,на что он был способен...Кстати ,у меня были ребята, намного поинтереснее и посильнее его, но у них не было дяди в Москве...А этот эпизод просмотри еще пару раз,только не с позиции болельщика Спартака...Мне например очень бы хотелось видеть Дениса в матчах с ЦСКА, но он сам виноват...И я в этом вопросе даже на стороне Спартака бы был...Но не надо так играть...Я то видел что он хотел сделать....

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      zico2205 > klifS 22 апреля 2017, 22:58

      Поверь мне...Вот мне и в правду хотелось бы также думать, но....Это не в пылу борьбы....Это злость,переходящая рамки приличия....Я не раз ,будучи судьей,удалял сразу за такие вещи....Вдобавок посмотри немного раннее эпизоды с его нарушениями....Там бы горчичник бы выписал сразу же ,но его простили и он понял,что и дальше можно безнаказанно грубить...В этом вот я считаю, судья виноват чрезмерно...Надо сразу пресекать грубиянов, а то у нас то Гарсиа, то Вернблум могут безнаказанно просто умышленно хамить и грубить, а наказывать их почему то боятся- а игроков Ростова - удалять налево и направо и очень спорно...Судейство неоднозначное , но вот сегодня, я считаю беспристрастное...Хотя , может быть и в помощь Питеру....Но это ему не поможет....

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      zico2205 > klifS 22 апреля 2017, 23:08

      Спасибо!!! Ну ,вообще то, каждый имеет свое мнение на тот или иной поступок...У меня одно мнение. у вас - другое...Для этого и есть футбол и страсти вокруг него...Желаю Спартаку чемпионства, хотя никогда за него не болел, даже более, не любил ни стиль,ни тренеров...

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      zico2205 > klifS 22 апреля 2017, 23:15

      А я Ростова с 1977 года...Правда тогда болел за СКА!!!

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      Рейтинг: +2519

      Челнинец 22 апреля 2017, 21:46

      Газпромовская Тт.в.а..рь.

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      Рейтинг: +718

      BuenosArgentina > Челнинец 22 апреля 2017, 22:13

      Касьянов? Навальный ??? Ты что ли, или подождите ...... ?? Нет слишком жлобское заявление это может быть только Макар, ой нет....... Гарри Каспаров, точно Гарик ! Какая встреча, надо было сказать гэ-бэшная тварь, если честно не понимаю почему тебя жлоба не забанили до сих пор...

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      Рейтинг: +2519

      Челнинец > BuenosArgentina 22 апреля 2017, 22:37

      Опять ноешь? Цыган твой дед походу, гены нытиковские от него!

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