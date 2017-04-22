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  • Мутко: «Удаление Глушакова? Ну а что? Прямой ногой пошел в ногу, мог сломать просто»

Мутко: «Удаление Глушакова? Ну а что? Прямой ногой пошел в ногу, мог сломать просто»

22 апреля 2017, 21:33
19

Президент РФС Виталий Мутко прокомментировал итог матча 24-го тура РФПЛ, в котором «Спартак» в гостях крупно уступил «Ростову» (0:3). По словам функционера, удаление полузащитника красно-белых Дениса Глушакова было заслуженным.

«Удаление Глушакова? Ну а что? Прямой ногой пошел в ногу, мог сломать просто. Бывают у каждой команды неудачные игры, и у футболистов. Вот «Спартак» провел этот матч неудачно, вот и все. Кого тут винить? «Ростов» был лучше и победил заслуженно. Никто не умаляет заслуг «Спартака», но он сыграл сегодня неудачно. Бывают такие игры, их надо пережить и готовиться к следующим матчам», – сказал Мутко.

После этого матча «Спартак» единолично продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата России, а «Ростов» поднялся на пятое место.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Ростов Спартак Глушаков Денис Мутко Виталий
Комментарии (19)
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Челнинец
1492886761
Газпромовская Тт.в.а..рь.
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zico2205
1492887022
Если кто играл в футбол, тот понял. что Глушакова надо было удалять еще примерно за полчаса до этого.....Итог матча,уже к этому моменту был предрешен...Не думаю,что кто-то сможет отыграть 3 мяча в Ростове за полчаса....Этот товарищ просто не умеет проигрывать и начал просто хамить и стараться кого-нибудь сломать....Еще до удаления, были 2 момента,где он заслуживал горчичника,но судья ,понимая ,что Денис- капитан команды его прощал...А не стоило бы...А в моменте с удалением, он дважды специально действовал очень грубо, особенно во втором случае и удаление было более чем закономерным...Посмотрим, как его накажет КДК ??? Есть просто некоторые попросту костоломы в футболе ,которых надо просто гнать в шею...Это ребята .извините не хоккей и не регби....И надо уважать коллег по профессии, а не посылать их в больничку...А Глушакову надо вставить таких пилюлей , чтобы на будущее даже не думал об этом...
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andrebest4
1492888128
мутко походу другую игру смотрел
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DZHEK_VOROBEY1987
1492890543
Поражение по делу,а удаление нет.
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Бульба
1492891612
Мудго, так то Глушак играл в мяч
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valdemar47
1492895902
Такие люди как Мутко, Гинер и Фурсенко загубили весь Российский футбол. Они должны сидеть в тюрьме за коррупцию.
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MDAR
1492898764
Жаль что тебе голову не сломали. Советую пересмотреть этот момент, где мяч и где нога мутко.
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Михаил Спартач
1492899503
Мутко надо пережить и готовиться к следующим матчам.)))
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