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    Григорян не считает, что «Анжи» переиграл «Терек»

    Главный тренер «Анжи» Александр Григорян поделился впечатлениями от матча 24-го тура РФПЛ, в котором махачкалинский клуб одержал минимальную победу над «Тереком» (1:0). По словам специалиста, его подопечным удалось победить за счет самоотдачи.

    «За счет самоотдачи нам удалось победить. Не могу сказать, что мы переиграли «Терек». Мы рассчитывали на быстрый гол. Наша активность и высокий прессинг должны были принести пользу. Дальше мы играли по счету. Кацаев? Он мог сыграть лучше, он ждал эту игру уже несколько лет. Мы работаем с этим футболистом уже в третьей команде», – сказал Григорян в эфире телеканала «Наш футбол».

    После данной победы «Анжи» набрал 27 очков и расположился на 12-й строчке в турнирной таблице чемпионата России.

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.04.2017 21:25
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 22 апреля 2017, 23:30

      Анжи молодцы а вот Тереку ничего не светить. у команды нет игры. играють как будто без тренера

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      Рейтинг: +2

      TimurT > x-x-x-x-x 22 апреля 2017, 23:43

      Абсолютно согласен! Рахимову пора на покой

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