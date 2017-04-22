Григорян не считает, что «Анжи» переиграл «Терек»

Главный тренер «Анжи» Александр Григорян поделился впечатлениями от матча 24-го тура РФПЛ, в котором махачкалинский клуб одержал минимальную победу над «Тереком» (1:0). По словам специалиста, его подопечным удалось победить за счет самоотдачи.

«За счет самоотдачи нам удалось победить. Не могу сказать, что мы переиграли «Терек». Мы рассчитывали на быстрый гол. Наша активность и высокий прессинг должны были принести пользу. Дальше мы играли по счету. Кацаев? Он мог сыграть лучше, он ждал эту игру уже несколько лет. Мы работаем с этим футболистом уже в третьей команде», – сказал Григорян в эфире телеканала «Наш футбол».

После данной победы «Анжи» набрал 27 очков и расположился на 12-й строчке в турнирной таблице чемпионата России.